OVAKO SE SLAVI BOŽIĆ U NADEŽDINOJ PORODICI: Slavica Biljić otkrila šta radi sa unukom Longom za praznike, pa progovorila o Tomi!

Nadežda Biljić i Toma Panić ne prestaju da intrigiraju javnost još od samog početka Zadruge 4.

Podsetimo, Toma je u ovu sezonu ušao kako bi obezbedio svom detetu sve što poželi, a Nadežda se priključila nešto kasnije, nakon javne prevare koju je počinio sa atraktivnom zadrugarkom Paulom Hublin.

foto: Pritnscreen

Slavica Biljić, Nadeždina majka prokomentarisala je odnos, ali i pomirenje Tome i Nadežde, potom je otkrila kakvog je stava povodom njihove priče koja je i te kako zapažena, kako u Beloj kući, tako i van nje. Ona se dotakla i praznika u porodičnom domu, ali je otkrila i kako je mali Longo proveo Novu godinu, ali i Božić.

- Ja sam bila izričita po pitanju prevare, a javna prevara je javna prevara. Drugo je kada se to ne vidi, ali na televiziji je nešto drugo. Za mene je to neoprostivo, ali sam sa druge strane, oduševljena njenom snagom, borbenošću i jačinom koju je pokazala. Ona dugačije ne bi umela, i mora da se bori. Kod njih do sukoba dolazi upravo zbog njene impulsivnosti, zato ona onako reaguje kada su svađe u pitanju. Toma je takav da će joj stalno prebacivati za neke stvari, dok ona pojedine napade ne može da trpi. Ja sam tu da je posavetujem kao majka, ali se vidi taj jaz, i prisutno je neslaganje, ali mi smo odrastale u skroz drugom vremenu. Trudim se da razumem sve to, ali je se nikada ne bih odrekla, iako ona to tako misli. Nadežda mora da nauči da u životu mora polako i strpljivo, i da je nekada bolje prećutati, sve se vrati, kad - tad.

foto: Printscreen/Instagram

- Što se tiče Longa, on je jedno divno i dobro dete. Nije zahtevan, niti oko njega ima bilo kakvih problema. Nadežda zna kakva sam ja majka bila, i iz tog razloga znam da ne brine. Kada sam na poslu, on je sa suprugom i obrnuto, čak i njen brat stalno dolazi i pridrži ga, kada treba, ali i pripomogne meni i Nadeždinom ocu , voli da se igra sa bebicom. On je kod nas sve vreme, a što se tiče Tomihin roditelja, njegov otac mi piše često i raspituje se za Longa, dok njegova majka piše mom suprugu i dobija sve iformacije vezane za našeg unuka. Ne želim ništa loše da pričam, ja u ovoj godini sve opraštam, ali ne zaboravljam - objasnila je Slavica.

Slavica je potom objasnila kako se u porodičnom domu Biljića obeležavaju praznici, a onda nam je otkrila kako je i Nova godina protekla, zajedno sa unukom Longom, kome je ovo bio prvi doček iste.

foto: Printscreen/TV Pink

- Kada su praznici, nama uvek neko fali, bilo da sam to ja, koja radim, ili Nadežda koja obično ima nastupe. Nas dve smo trpeze uvek pripremale zajedno, i uvek je večera bila obeležavana pre nego što ona ode na nastup. A onda, kada ode, uvek smo bile na vezi i u kontaktu. Longo je Novu godinu dočekao tako što je spavao, što je i uobičajeno. On je mali bebac, koji super napreduje. Nama je bitno da je skinuo sondu, da se sada normalno hrani, i da raste, počeo je da dobija na kilaži. On se jeste rodio kao sitna beba, ali se vidi ogroman napredak, i to nam je najbitnije. On nam je ulepšao Novu godinu i praznike koje ne bismo mogli da zamislimo bez njega - rekla je Biljićeva kroz smeh.

- Što se tiče samog Božića, običaje obeležavamo kao svi Srbi. Tu je obavezna ruska salata, bogato predjelo i sarma. Ove godine pečenje nećemo imati jer nas je malo, a zamenićemo ga roštiljem. Ranijih godina, dok je moja majka bila živa, običaj je bio da za Božićni ručak obavezno provedemo kod nje, međutim od kako je preminula, sve obavljamo u našem domu, strogo sa najužom porodicom - rekla je Biljićeva za kraj.

foto: Printscreen/TV Pink

