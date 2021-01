NE ISPUŠTA IZ RUKU MALOG ŽELJKA ZA BOŽIĆ! Ceca objavila snimak iz luksuzne vile, pa raznežila mnoge: Ne krije SREĆU! (VIDEO)

Svetlana Ceca Ražnatović je objavila video snimak iz luksuzne vile, pa pokazala kako uživa sa malim Željkom za Božić.

Naime, on joj je sedeo u krilu, a Ceca nije krila sreću i to što Božić provodi sa unukom.

Snimak je raznežio mnoge koji su ga pogledali,a nema sumnje da su se Ražnatovići lepo proveli za ovaj hrišćanski praznik.

"Jedini muškarac koji zaokupira moju pažnju je moj unuk. Za njega nema šta ne bih uradila. On je mene podmladio i uživam. Ja sam bila posvećena svojoj deci i sve podredila njima. Mojoj deci sam bila posećena, nema tu razlike. On ima 7 meseci. Ja sam mu drugarica, nisam baka. Liči na svoje roditelje, samo neka je on živ i zdrav.", rekla je Ceca u Magazin In.

