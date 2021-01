OVAKO SE SLAVI BOŽIĆ U DOMU RADE MANOJLOVIĆ! Pevačica otkrila: Moja maćeha je zadužena za kuhinju, slavimo po svim OBIČAJIMA!

Rada Manojlović godinama unazad je radila za novogodišnje i božićne praznike, ali ovog puta najveći verski praznik proslavlja u svom rodnom mestu sa porodicom.

foto: Printscreen/Premijera

- Nema ništa lepše biti sa najmilijima na ovako veliki praznik. Poslednjih godina sam uvek za Badnje veče bila kod mojih, ali sam Božić radila. To naravno ne znači da ne poštujem običaje i tradiciju.

- Kao deca smo džarale vatru, pa nas roditelji daruju kada poželimo želje za ceo dom. Naravno vrenom se te stvari menjaju i nasleđuju ih duga deca. Sada uz Božićnu trpezu i dobru muziku proslavimo po svim običajima. Ranije nas bude puna kuća prijatelja i komšija, ali sada u skladu sa merama bićemo samo mi za trpezom - kaže Manojlovićeva i dodaje:

- Iskrena da budem, moja maćeha je zadužena za kuhinju. Ja pomognem sve što treba, ali iskrena da budem nekako svi znamo da će da bude sve mnogo ukusnije kada ona sama spremi. Naravno tata sprema pečenicu, jer to se obavezno mora naći na stolu od hrane.

foto: Printscreen/Premijera

- Kada se česnica lomi, meni uvek zapadne neki kućni prag, neke kokoške, neku cepanicu izvučem, nikad pare i zdravlje (smeh), ali nadam se da će ovo biti moja godina na svakom polju. Ustvari ja ćelim da svima ova godina bude mnogo bolja, jer prošlu ćemo izbrisati kao da nije ni postojala.

- Jedna mala stvar nedostaje da bi ovo bila, kako se kaže potpuna čarolija to je sneg. To bi me vratilo u detinjstvo i nekako mislim da ćemo se svi složiti oko toga jer Nova godina i Božić treba da se slave uz vatru, porodicu dok napolju pada sneg.

- Ispratili smo prošlu godinu, i u ovoj sada želim zaista od srca svima samo zdravlje. Ne želim ni da se osvrćem na pandemiju, gledam u budućnost i u bolje sutra. Sa osmehom na licu čekam svoj nastup kada ću publici pevati iz sveg srca - završava pevačica.

foto: Vladimir Šporčić

