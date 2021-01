SUZANA NAPRAVILA SELFI SA ĆERKAMA, A NE ZNA SE KOJA JE LEPŠA: Mančićeva se pohvalila naslednicama, a zbog ovog je POTPUNO SREĆNA

Suzana Mančić provela je praznike u Grčkoj sa suprugom, a kako je ranije rekla da će biti tužna što neće biti i s ćerkama Teodorom i Natalijom, sada se odmah pohvalila da su ponovo zajedno.

Voditeljka je napravila "selfi" sa svojim naslednicama, koje su zajedno sa voditeljkom dobile mnogo komplimenata na društvenim mrežama.

"Potpuno sam srećna kada smo zajedno… Moje ćerke i ja", napisala je Suzana ponosno, a za kratko vreme ova fotografija dobila je više od 2.000 lajkova.

"Tri lepotice", "Lepe na mamu", samo su neki od komentara na Instagramu.

"Volim da švrljam po Instagramu, ali ne delim često objave. Ćerke su me posavetovale da ne budem previše aktivna jer ću se samo nervirati ako budem pročitala neki negativan komentar o sebi. Nekada sam svakodnevno objavljivala svoje fotke, a sada me sve to malo i mrzi. Ne mogu stalno da nosim onaj štap, da pravim selfije i da se nameštam, postalo mi je to zamorno", rekla je jednom prilikom Suzana za "Alo".

