TAMARA SE PORODILA PRE 5 DANA, A NI TRAGA OD STOMAKA: Đurićeva pozira u TOPU, mama izgleda kao 1.000.000 $! (VIDEO)

Tamara Đurić postala je majka pre 5 dana, a sada je pokazala liniju posle porođaja, na kojoj će joj sve žene pozavideti.

Nekadašnja rijaliti voditeljka rodila je ćerku kojoj je dala ime Tamara, o čemu je pričala i ranije. Sada je Tamara na Instagram objavila snimak u crnom topu i helankama, pa i pokazala stomak, koji je posle porođaja skroz ravan.

Ona je dobila brojne pohvale za svoj izgled.

foto: Printscreen/Instagram

Đurićeva je, podsetimo, prošlog meseca konačno pokazala partnera Nikolu, kog je dugo krila, a oboje su presrećni zbog proširenja porodice.

foto: ATA images

"On je jedan divan mlad momak, nije mlađi od mene, ali je par godina samo stariji. Drugačiji smo potpuno, on ne voli javnost. Podržava sve što ja radim. Super se slažemo, zbog toga sam i odlučila da baš on bude otac mog deteta. Imamo zajednički jezik, potpuno se razumemo. Živimo normalnim životom", rekla je ona za Blic.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir