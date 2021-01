MOJA BOŽIĆNA ŽELJA SE ISPUNILA, MAJČICA JE IZAŠLA IZ BOLNICE: Božo Vrećo otkrio detalje o borbi svoje majke sa rakom (FOTO)

Božo Vrećo sa svima je podelio da njegova majka ima rak, a detalje borbe izneo je na društvenim mrežama.

Pevač je sada napisao emotivnu poruku na Instagramu i otkrio kako se njegova majka oseća posle operacije.

foto: Printscreen/Instagram

"Samo da vam nešto kažem, moja Božićna želja se ispunila, majčica danas izašla iz bolnice, hrabra moja srna, umiljava se na mom ramenu, poželela me, pa mi stiska ruku da vidim da je snažna, a ja je ljubim niz hodnike i kroz sve te liftove i lavirinte, poneka suza se otkotrlja al neka je, to duša sretna sija jer mi je živa i diše i šapuće i korača svojim hitrim svilenim korakom, hvala svima vama dobri moji jer su i vaše molitve i dobre čiste misli uticale na to da je moja srna u mom, voljenom zagrljaju danas", napisao je Božo, pa dodao:

"Sve je lakše kad je doma, u našem gnezdu ljubavi! Bože Hvala Ti!"

Njegovi fanovi i pratioci pisali su mu koliko su srećni zbog lepih vesti.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir