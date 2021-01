BURNA GODINA DARKA LAZIĆA: Šuškalo se o dugovima, napravio POMETNJU zbog ćerke, a onda usledile SUZE

Pevač Darko Lazić iza sebe ostavlja i te kako burnu 2020. godinu, u kojoj su mu se desile neke lepe, ali i neke nimalo pozitivne stvari.

Darko je početkom godine otišao na operaciju smanjenja želuca, kako bi se rešio suvišnih kilograma sa kojima se godinama borio. Na taj način, tokom 2020. izgubio je više od 70 kilograma, te je njegov izgled čitave godine bio tema o kojoj se pričalo.

- Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo - rekao je u januaru 2020. Darko i dodao:

foto: Pritnscren

- Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti.

Jun 2020. Darko će pamtiti po lepom. Tada je njegov naslednik Aleksej, kog je dobio sa verenicom Marinom Gagić, proslavio prvi rođendan.

Marina i Darko su u prisustvu porodice i prijatelja tada i krstili sina, a potom organizovali slavlje povodom krštenja i prvog rođendana. Međutim, ni ova godina nije mogla da prođe bez razmirica sa bivšom suprugom Anom Sević, sa kojom od razvoda ima vrlo buran odnos.

foto: Printscreen/Prva TV

U oktobru mesecu, Darko Lazić je za medije ispričao kako ćerku Lorenu, koju ima iz braka sa Anom, navodno nije video godinu dana. Nakon toga se oglasila Ana, koja je na Instagramu objavila fotografije i poruke, kako bi dokazala da je pevač u međuvremenu viđao ćerku.

Mnogo se pričalo i o Lazićevim dugovanjima, a on je novembru u "Premijeri" naveo da su ona porasla "sa milion, na milion i po".

Krajem godine, Darko je doživeo najveći životni udarac - u decembru mu je preminuo otac Milan Lazić. Milan Lazić se podvrgao istoj operaciji smanjenja želuca kao i njegov sin, međutim nakon operacije došlo je do komplikacija. Milan je danima bio u komi, a 13. decembra 2020. je nažalost izgubio bitku i preminuo.

foto: Ana Paunković, Instagram

Darkov otac sahranjen je 15. decembra u Brestaču, a pevač je nakon očeve smrti istakao da se porodica teško miri sa velikim gubitkom.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir