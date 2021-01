NISAM OČEKIVALA MEDIJSKI BUM! RUŽA RUPIĆ O RASKIDU SA KOLEGOM: Svako je nastavio svojim putem, a evo u kakvim su sad ODNOSIMA

Ruža Rupić kaže da je svako krenuo svojim putem nakon raskida sa kolegom Stevanom Sekulićem.

Na vezu gleda kao na lep period života, ali je vreme da stvar uzme u svoje ruke i nastavi dalje sama.

foto: Prinskrin Instagram

"Proteklih nekoliko dana sam davala puno izjava o tome. To je i normalno, jer smo javno imali vezu. Nastavila sam sa svojim životom dalje, on sa svojim. Bilo je lepo dok je trajalo. Zajednički nastupi, fotografisanja, snimanja, sve lepo pamtim iz te veze. Imala sam tada drugačiju energiju, ali su mnogi faktori oko nas uticali. Najbitnije je da niko nikoga nije prevario i da niko nije ništa loše uradio. Ostali smo ljudi nakon toga. Družimo se i dalje. Trenutno je za oboje najbolje ovako", ističe Ruža i dodaje kako ne smatra da je razlog za raskid bio to što su oboje javne ličnosti.

foto: Printscreen/Instagram

"Ne mislim da je istinita priča da dvoje ljudi koji se bave javnim životom ne mogu da uspeju. Na nama je bio ogroman pritisak i to je neminovno. Nisam očekivala da će biti medijski "bum". Imamo kao dokaz brojne parove koji su poznati i uspeli su da očuvaju svoj mir i stabilnost", govori pevačica koja poslednjih nekoliko nedelja živi turbulentno.

foto: Printscreen/Instagram

"Poslednje dve nedelje ne spavam. Fali mi sna. Treba sve posložiti. Privatan život, posao... Jedva čekam da se malo odmorim i da se posvetim sebi. Mnogo velikih projekata mi se desilo, jedno od njih je i voditeljstvo", kaže Rupićeva i dodaje kako je poslednja pesma mogla i bolje da prođe kod publike.

