JEDNOM SAM SANJAO DA JE UMRLA, TAD SAM JOJ REKAO NAJLEPŠE STIHOVE! Tozovac se skoro OŽENIO Mimom, a njihova ljubav traje 40 GODINA

Legendarni pevač narodne Predrag Živković Tozovac oženio se 31. decembra 2020. godine svojom dugogodišnjom partnerkom Mimom.

Njih dvoje uživaju u ljubavi skoro četiri decenije, a nedavno su rešili i da se venčaju, a tim povodom napravili su i intimnu ceremoniju u svom domu.

Tozovac je ranije u svojim intervjuima često isticao koliko je njihova ljubav jaka, bez obzira što je stariji od nje čak 20 godina.

foto: Ana Paunković

- Moja žena, smem da kažem moja žena i sa pravom kažem žena zato što je prava žena i zato što sam sa njom bezmalo proveo pola života. Ona je veoma strpljiva, ona je dobra majka, dobar drug, ima i unuku, pa je i dobra bakica. Ali pre svega, meni je bila baš prijatelj i potpora u životu. Ja sam Vodolija, a ona ne može sama. Jednom sam sanjao da je umrla. Pa sam joj rekao, grleći njen sanduk, kukajući na glas u snu: “Zašto me ostavi, s kim ja sad da živim”. Pazite, to je najiskrenija rečenica koju u snu čovek kaže. Tako da sam joj tad najlepšu ljubavnu pesmu rekao - govorio je on svojevremeno, a tada je otkrio i da li postoji tajna dugovečne ljubavi:

- Prošao sam pola sveta, prošao sam muzički celi svet. Vrlo je teško. Čovek mora da bude i filozof i seljak i mehaničar i profesor ako je žensko i majka, ako je muško i otac i sve zajedno da sabere da postavi pitanje kako sam prošao kroz život. Pošto još nisam završio svoju priču, ne mogu da vam definitivno kažem kako sam prošao. Bilo je mnogo lepo, bilo je mnogo dobro, a bilo je i teško - priznao je tada pevač.

