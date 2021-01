GREH JE DA ČOVEK OD 38 GODINA OSTANE SA NEKIM KO ĆE USKORO 80! Verica Rakoćević otvoreno o braku sa upola MLAĐIM mužem!

Modna kreatorka Verica Rakočević (73) godina uživa u ljubavi sa Veljkom Kuzmančevićem (38), a više puta je isticala da im razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

Iako je njihova ljubav nailazila na brojne predrasude zbog razlike u godina, Verica je priznala da bi želela da njihova ljubav traje do kraja života, ali da se ne bi iznenadila ni da bude drugačije.

- Život je to, nikad se to ne zna. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz prostog razloga što čovek ima samo 38 godina možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur - iskrena je bila Verica u emisiji "150 minuta".

Verica se potom dotakla i negativnih komentara na društvenim mrežama.

"Kad mi napišu da sam baba u komentarima, misle da sam se ja uvredila. Jai jesam baba i po godinama, a i svojim unucima, ali je nekulturno. Ni ne čitam ih toliko, ali ponekad se nađe neka budala", rekla je.

Ona je nedavno dobila od njega emotivnu poruku u kojoj je pisalo:

"Gospođo, ja sam u Vas neizlečivo zaljubljen".

Verica ne krije koliko je voljena, što pokazuje i na društvenim mrežama.

Podsetimo, ona je u jednom od intervjua jasno stavila do znanja koliko je njihova ljubav jaka i koliko ih ne dotiču negativni komentari.

- U otuđenom svetu gde caruje materijalno ljudi su prepoznali iskrenu emociju i zanemarili godine, tako da je bilo više pozitivnih nego negativnih komentara. Ja se nikada nisam obazirala na tuđe živote, te me ni komentari onih koji to ne razumeju nisu doticali. Što se adrenalina tiče, svakako je tu čim imate snage da prkosite pravilima, da u 69. godini krstarite motorom, igrate se žmurke sa emocionalno nepismenima, a u svojoj intimi živite kao da ste upola mlađi. Ispunjena sam u svakom pogledu. Činjenice ne stavljam pod tepih, svesna sam i radosti i rizika koje donosi ovakav odnos. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada - pričala je Verica, dok je na pitanje da li je za sve ove godine braka bar na trenutak ili u šali pomislila - šta nam je sve ovo trebalo.

