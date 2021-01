TOLIKO STVARI SAM PRETURILA PREKO SVOJIH LEĐA, TO NIKO NIJE VIDEO! Viki Miljković progovorila o teškom periodu i SIROMAŠTVU!

Pevačica Violeta Viki Miljković govorila je na temu uspeha, i tom prilikom je istakla dane postoji uspešan čovek koji makar jednom nije bio na dnu.

“Ne postoji uspešan čovek koji makar jednom nije bankrotirao. Svi smo mi u životu imali manje-više teške probleme, uspone i padove, ja sam toliko stvari preturila preko svojih leđa, ali to se na mom licu nije videlo, to niko nije mogao da prepozna. Da li mi ruže cvetaju, ili sam na podu, kobeljam se, ali kad god ustanem budem pozitivna, i zato me Bog nagradi. Svi smo dolazili u tu situaciju, samo što se o tome ne zna niti treba pričati, glavu gore, ustaneš i ideš još bolje”, istakla je Viki.

Viki je objasnila a siromašni ljudi više grabe ka uspehu i da nema potrebe da čovek bude nesiguran kad se nalazi u teškoj situaciji:

“Ne možeš da budeš uspešan ako nisi bio siromašan. Siromašni grabe i kidaju, svi smo mi bili siromašni i postali danas ovo što jesmo i podsrek za one siromašne da vam to nije prepreka da jednog dana budete uspešni i bogati”, rekla je Viki u emisiji "Magazin In".

foto: Pritnscreen

