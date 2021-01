PREVARENA SAM, VRLO SAM UZNEMIRENA, NE MOGU DA VERUJEM U TO! Iva Grgurić ostala BEZ NOVCA koji je dala za stan, evo o čemu je reč!

Pobednica treće sezone rijalitija ''Zadruga'' Iva Grgurić našla se na meti prevare.

Naime, Iva je potvrdila da ju je prevarila žena od koje je želela da iznajmi stan u Beogradu za sebe i svog dečka Filipa Đukića.

- Iva je videla oglas za stan na Fejsbuku i na osnovu slika joj se prostor veoma dopao, pa je poželela da ga iznajmi za sebe i Filipa. Nije želela da propusti tu priliku, a budući da se navodno javio veliki broj interesenata za taj stan, žena koja iznajmjuje nekretninu tražila je od Ive da joj unared uplati novac na račun. Ona je taj novac i uplatila, poverovala joj je, da bi joj se žena pred samo useljenje javila i rekla da mora da joj otkaže stan, jer je navodno pukla neka cev i poplavila sve. Iva je pobesnela, jer je otkazala prethodni stan u kojem već živi u Beogradu, ne može da dođe sebi i d poveruje da je neko mogao tak da je nasamari - otkrio je izvor blizak Grgurićevoj.

Ona se potom odmah i oglasila i saopštila šta se dogodilo.

- Istina je da sam prevarena. Vrlo sam uznemirena zbog svega što se desilo. Ne mogu da poverujem čime se ljudi sve služe. Ja sam se sa tom ženom viđala preko video poziva, čak mi je i svog sina pokazala, stekla sam potpuno poverenje. Nije mi ni na kraj pameti bilo da će me prevariti. Ne bih volela nikome da se desi da nepromišljeno uplati novac nekome. Mi nismo ni mogli da vidimo stan uživo, gledali smo preko slika samo, ali mislila sam da neće biti nikakvih problema. Veoma sam besna, jer sam imala problem zbog stana u kojem živim, koji sam otkazala. Žena me je prevarila, slala mi je slike poplavljenog stana sa interneta... Uzela je pare, a onda saopšti kako je došlo do te nezgode u stanu sa cevima, verujte mi da još ne mogu da poverujem kako sam nasela - poručila je Iva za naš portal.

