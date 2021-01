MIRKO VEĆ SPREMA SOBU ZA BEBU, BOJANI NE DAMO ČAŠU DA PODIGNE! Goca o snajkinoj TRUDNOĆI, priznala kog POLA bi volela da bude dete

Bojana Rodić i Mirko Šijan za Božić su saopštili da čekaju njihovo prvo dete, a ova vest obradovala je najviše njegovu majku pevačicu Gocu Božinovsku.

Goca je veoma srećna što postaje baka, a sada je istakla da joj je najbitnije da se njen sin i snajka vole.

"Oni se jako vole i to je meni najbitnija stvar u svemu ovome. Čim si doneo odluku da se rodi dete znači da se volite. Tako se lepo slažu, nikada ih nisam čula da se svađaju, da imaju probleme, da dolaze, odlaze... Mirko se promenio 360 stepeni. On je meni smešan. Kaže: "Mama, ja moram bebu sad u ovu sobu", reko izaberi ti u koju ćeš. Onda bira već koje boje zidove će, reko nemojte to dok ne vidite pol bebe", rekla je Goca.

Ona je priznala i da bi želela da se rodi devojčica.

"Samo neka se rodi živo i zdravo. Ja bih volela da dobiju devojčicu, ali kažu nikada se babine želje nisu ostvarile. Volim žensku decu i želim svakom bračnom paru da prvo dobiju ćerku", kaže pevačica i dodaje:

"Imam sina koji je zaista vezan za mene, ali gledajući moju majku koja se raspada i koja se bori da preživi, sestra i ja smo na smeni sa njom. Sad mi se sve skupilo i bol za majkom. Bog me toliko voli pa mi je dao tu radost, da mi malo pogura ovu tugu i bol. Daj Bože zdravlja, sve ide redom".

Kako kaže, snajku drže kao "malo vode na dlanu", a potom je otkrila i da je upoznala priju Danijelu, ali Bojaninog oca Bogdana još uvek nije.

"Samo da Bojana iznese svoju trudnoću. Mi njoj sad ne damo da podigne jednu čašu. Jesmo, čuli smo se i oni su srećni i radosni. Upoznala sam mamu njenu, ali tatu nisam. Majka joj je savršena žena, jedna prava majka. I Bojana ima sve njene manire, ponaša se kao zrela žena koja sve zna", ispričala je Goca u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

