POSTOJE TRZAVICE I PROBLEMI, ALI NISAM GA IZBACILA IZ STANA: Iva Grgurić iskreno o vezi sa Filipom, evo šta njenom dečku SMETA!

Iva Grgurić i Filip Đukić demantovali su navode da su raskinuli i da ga je Iva izbacila iz stana.

"Zajedno smo, izlazi svašta, ali mi na to ne možemo da utičemo na to. Juče sam saznao da me je izbacila iz kuće", rekao je Filip.

"Verovatno su navikli, da Ljupka razbija auta, Iva izbacuje iz stana. Ja sa drugaricom, zovu me novinari. Nisam tiha i povučena, ali kada nije zaslužio nema potrebe da ga isterujem iz stana niti bih ikad to uradila", navela je Grgurićeva.

foto: Printscreen/Instagram

"Naravno kao i svaki par imamo svađice i nesuglasice... Nismo se ništa preterano posvađali, ali to povezuju sa Instagramom. Nismo bili na pauzi, živimo zajedno ne možemo na pauzi da živimo. Bili smo u svađi kao sto puta do sad. Nismo se raskantali da ona ode u drugi stan, ja u jedan. Svakom se desi da ne priča dan, dva", istakao je Đukić.

"Verovartno zbog mene. U svakoj vezi postoje trzavice i mali problemi, ali sad smo zajedno, rešili smo, kroz te neke svađe i upoznaješ parntera. Vidite nas, zajedno smo, lepo nam je. Nije istina da sam ga izbacila iz stana, to moram da demantujem, to je čista laž. On unosi pozitivu i neku energiju, on je vrcav, zanimljiv, smešan, humorističan, a ja sam isto preozbiljna, mrgud, pa on sa svojom energijom mene trzne i unese humor. Najviše mi smeta kod njega što treba malo ozbiljniji da bude, kad se to zahteva, ali mi u suštini i ta njegova neozbiljnost i odgovara. Ne bih bila sa njim da mi to smeta", dodala je Iva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Instagram

Grgurićeva je bila zakleti protivnik tetovaža, ali se pod uticajem svog dečka ipak istetovirala.

"Ja sam rekla da nikad neću da se tetoviram, ali evo ovo je dokaz ljubavi. Ništa mi on nije govorio, ovu tetovažu sam napravila u Beču, svidela su mi se ova dva simbola", otkrila je Iva i pokazala tetovažu.

foto: Printscreen/Premijera

Potom je Đukić otkrio šta ga najviše nervira kod njegove devojke.

"Smara me što misli da mora da bude ozbiljna zato što je pobedila, ja mislim da treba da se sprdamo, ali ona oseća pritisak, čita te komentare, mene ne interesuje, mogu da mi pišu šta hoće. Ona je možda prvi put u rijalitiju, pobedila i ima pritisak sa svih strana. Uglavom joj pišu negativne komentare zbog tih stvari od pre", rekao je Filip.

"On je u tim stvarima pametniji i iskusniji od mene, on niti čita komentare, niti odgovara, a ja osećam zahvalnost, i onda kad odgovorim, osećaju da si se spustio na njihov nivo, onda očekuju da im odgovoriš na svaku poruku. Padneš pod uticaj i mnogo je teško, nije naivno. Prestala sam da odgovaram i otvaram samo poruke meni dragih ljudi", navela je Iva.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir