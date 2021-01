DETINJSTVO, BRAK, POZNANSTVO SA LEPOM LUKIĆ: Cakana otvorila dušu, niko nije znao ovo o njenom ŽIVOTU!

Dragica Radosavljević Cakana govorila o mnogim temama iz svog privatnog života.

Pevačica je otkrila da je nedavno bila na Kosovu, pa se prisetila i svog detinjstva.

"Fantastično sam. Išla sam pre Nove godine na Kosovo. To je moj pretpraznični odlazak kod majke, da je malo vidim, da budem sa njom. Ja sam rođena u Kosovskoj Mitrovici, odande odakle si uvek te vežu uspomene u detinjstva. Slatko je bilo detinjstvo, cakano, ne kao detinjstvo ove dece današnje i mnogih generacija ispred mene. Bilo je maštovito, drugačije smo se igrali, imali smo drugačijih obaveza, nismo gubili vreme sa telefonima. U to vreme nisam imala potrebe ni za čim, imala sam sve što sam htela, lepo detinjstvo, puno ljubavi, radosti, druženja sa broćom i sestrama, nisam ni znala da mi nešto fali. Zavisi od čoveka do čoveka, ali mislim da su ljudi tamo gostoljubivi i dobri, imaju otvoreno srce za sve. Nažalost mnogi su morali da odu, ali oni koji su ostali ostali su punog srca. Dobri su ti ljudi. Sva ova migracija je uticala na to da ljudi imaju predrasude, ali nije tako, ljudi dole su pošteni, dobri, vredni i radni", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Premijera

Cakana je otkrila kako je provela Novu godinu i Božić.

"Bila sam kod kuće, dolaze mi moje ćerke u Srbiju, posle dugog niza godina smo svi bili kod kuće. Ja sam ranije snimala spotove u Moskvi, pre nego što je moja ćerka otišla da živi, sada je drugačije iz njene priče, ali za Uskrs idem kod njih, to mi je želja, imamo lepu turu u Sant Petersburgu. Za Božić sam se naspremala svega i svačega, danima ne jedem", rekla je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", a onda otkrila kakva je majka i baka:

"Sve bake su odlične. Malo sam imala vremena da budem mama na pravi način, jer sam tada radila, ali sam dobra baka. Naravno da mi je žao, želimo da provodimo sa decom što više vremena, ali obaveze čekaju, posao i ne dozvoljava mi da budem mnogo sa decom. Ali čini mi se da smo mi sa estrade i više sa decom, nego neko ko radi puno radno vreme. Mislim da sam bila dobra majka i da sam dobro svoje ćerke vaspitala."

foto: Printscreen/Magazin In

Cakana se prisetila svojih početaka sa Lepom Lukić i Usnijom Redžepovom.

"Sa Lepom Lukić sam počela da radim i da zarađujem od pevanja. A Usnija mi je pružila pravu priliku da se nađem na estradnoj sceni jer je sa Šeletom tada htela da mi nađe radio stanicu da otpevam neku lepu, staru pesmu, ja sam to prihvatila. Usnija je volela stilski nameštaj, kod nje je sve bilo punu ukusa, bila je prava dama, koja je znala da se obuče. Znam samo da brigu o Usnijinoj kući vode brat i snaja, a mislim da su bili vezani za njene stvari, njihova veza je bila divna, prava bradsko sestrinska ljubav", kaže ona.

foto: Dragana Udovičić

Cakana je godinama u skladnom braku sa Nebojšom Negićem, a sada je otkrila kako funkcioniše njen brak.

"Neša i ja smo toliko dugo zajedno. Neko mora uvek da popusti, ja sam popustljiva. Neša je uporan, kad nešto hoće on to uradi. Mi u suštini i nemamo nesuglasica, to su tako nebitne stvari, ja volim da su neke stvari na svom mestu, svako od nas vodi računa da ono drugo ne nervira", zaključila je Cakana.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir