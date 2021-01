MILICA PAVLOVIĆ: Odvratno sam POSESIVNA, partnera ili precrtam ili prebolim za 2 dana! Želim sebi da rodim DETE!

Milica Pavlović šarmom razoružava i najtvrđa srca, a na njen izgled nijedan muškarac ne ostaje imun.

Prošla godina joj je donela i bol jer je izgubila deku Vladimira, ali je zbog njega ostala hrabra i korača uzdignute glave. Ove godine proslaviće 30. rođendan, a volela bi, kako kaže, da uskoro postane i mama.

Uvek si bila škrta na rečima kada su tvoje ljubavi u pitanju. Da li je reč o tome da ne želiš da partnera eksponiraš ili se stvarno niko nije pojavio koga bi mogla da predstaviš javnosti?

- Kada sam se pojavila u takmičenju "Zvezda Granda", najveća želja koja mi je bila, a koju sam ostvarila, jeste da uspem bez skandala. Da svaka vrata, ma koliko teška bila, otvaram sama, što i danas radim, i da stanem iza svega. Ne verujem preterano u horoskop, već u ono gore i bolje sutra, kao i u dobre ljude. Ali ja imam to lavovsko u sebi. Borac sam, strastvena sam, i ne bih volela danas-sutra da izađe tekst: "Dobila je publicitet zbog svog dečka ili supruga". Ja bih bila nesrećna. Ne bih mogla mirno da spavam. Dečko ili suprug je samo šlag na tortu jednog dana. Moja podrška, neko ko će ići uz mene, ko može da se nosi sa ovakvom ženom. Retki su takvi i samo kada dođe onaj pravi, njega ću i predstaviti.

Kažeš da si strastvena, znači li to da si u ljubavi i posesivna?

- Jesam. Odvratno posesivna, moram da priznam. Našalila sam se na taj problem. Porodicu, prijatelje i sve drage ljude koji me okružuju, kada bih mogla da ih zaključam i da su samo moji, da im niko nikada ne priđe i da su njihove oči usmerene samo ka meni, ja bih to najviše želela.

Šta si najluđe radila u tim situacijama posesivne ljubavi? Da li si zvala partnera 100 puta ili si uzela taksi, pa znala da ga pratiš?

- Kada me partner iznervira ili poludim zbog nečega što je uradio ili ja mislim da je uradio, ja iskreno poludim, ali ga moja hladnokrvnost ubije. Znam da se iskontrolišem. Ponosna sam Lavica. Kažem: "E, pa nećeš da mu daš na značaju, ne može ništa da primeti, okreni glavu i izbori se sama sa tim i razmisli dobro šta ćeš da radiš". Ili ga precrtam ako je bilo nešto od toga istinito i prebolim za dva dana. Znala sam i neke svoje prijatelje da odstranim iz života. Nedelju dana me boli i posle toga kao da nikada nisu postojali.

Ove 2021. puniš 30 godina. Da li bi volela da postaneš mama? Da li si zrela za to?

- Mislim da se to ne planira. To se oseti kada pravu osobu imate pored sebe s kojom poželite dete. Želim prelepu porodicu. U životu sam imala dvoje ljudi koji su bili 63 godine u braku. Da sebi rodim dete, to želim. Partner da, ako je vredan toga. Volela bih da imam dete i da mu pružim sve što sam ja naučila od svojih deke i bake.

Pružila bi mu svu ljubav, snagu, čak i sama da ga odgajaš?

- Da. Nemam taj problem. Poznajem dosta devojaka koje nisu u braku, čak nisu više sa partnerom s kojim imaju dete i žive fenomenalno. Ništa im ne fali. Dete je upotpunilo njihov život. Mislim da je u 21. veku to okej.

