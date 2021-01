BILA SAM UNAKAŽENA, OSETILA SAM VELIKE POSLEDICE Aleksandra Subotić priznala da se KAJE zbog OPERACIJE GRUDI, evo šta je sve rekla

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić uradila je par korekcija na svom licu i telu.

Ipak, pre dve godine pokajala se zbog operacije grudi, te je rešila da izvadi silikone, a sada je ponovo istakla da joj je to bila velika greška.

"Kaješ li se zbog nečega što si uradila na svom telu?", glasilo je pitanje koje je Subotićka dobila na Instagramu na koje je odmah odgovorila.

"Unakažena. Postoji - moja prva operacija povećanja grudi. Malo je reći kajem se. Žali Bože toga što sam se osećala unakaženo i bačenog novca. Sve to da zaboravimo, osetila sam jako velike posledice nestručnosti doktora koji je radio operaciju i hvala Bogu da sam se operisala na vreme i spasila kičmu. Da ne pominjem koliko je to komplikovana operacija bila da vi se sve to ispravilo - toliko grešaka. Mogu vam otkriti jednu: Implant umesto da se postavi na svoju poziciju, bio je postavljen tako da se implant popeo gore, a prirodno tkivo se spustilo...", napisala je ona u opisu svoje stare fotografije na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu.

Podsetimo, Aleksandra je nakon izlaska iz rijalitija posetila jednu jednu beogradsku kliniku gde se tada podvrgla zahvatu odstranjivanja silikona iz grudi.

"Kao nova. Nova ja. Sve sam odlično podnela, nemam jake bolove - kao neka jača upala mišića, mislim da će rezultati biti sjajni", napisala je ona svojevremeno.

