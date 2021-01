BIO SAM UHAPŠEN, ALI SE NISAM VRATIO POROKU! Gagi progovorio o skandalu, a onda se dotakao Lunine trudnoće: Biće BRIŽNA MAJKA!

Gagi Đogani ne krije sreću što će postati deda. Naime, njegova ćerka Luna Đogani u blagoslovenom je stanju, a Gagi kaže da Luna trudnoću podnosi sjajno i da će biti divna majka.

- Gde god kreneš svuda čuješ samo korona... Luna nije uplašena uopšte, ona uživa u celoj toj trudnoći, ja sam tu sa njima, u zadnje vreme smo dosta zajedno. Mislim da će biti super majka, brižna - istakao je Gagi.

On je potom progovorio i o skandalu koji je pre nekoliko meseci tresao sve, a to je kada je bio uhapšen zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci.

- O tome ne mogu puno da pričam, vodi se proces i to je to, ne bih stvarno da ulazim u neku priču, kad bude gotovo ja ću da se oglasim i reći ću šta se desilo. Nisam ušao u tu narkomaniju, nisam u tome i hvala Bogu okej sam i to je to. Bitno je da ja nisam u tome, to sada prvi put govorim, nisam se vratio poroku i to je to. Jeste bio sam uhapšen - naveo je Gagi u emisiji "Premijera".

