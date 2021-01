BLIZAK PRIJATELJ EMINE JAHOVIĆ: Od kad se rastala od Mustafe i Sandala turski mediji je javno ponižavaju

Emina Jahović ne prestaje da bude glavna vest žute štampe u Turskoj, te se opet našla na meti kritika tamošnje javnosti, jer je navodno odbila da plati račun u jednom hotelu a kako kaže blizak prijatelj pevačice sve je počelo od razvoda od turske zvezde Mustafe Sandala.

Njena kasnija veza sa biznismenom Sadetinom Saranom takođe je bila glavna vest svih medija, te su je paparaci mesecima opsedali gde god bi krenula. Tamošnji mediji koriste svaku priliku da iskritikuju pevačicu, a novi skandal koji se navodno desio u jednom hotelu u letovalištu Godžek ponovo je doveo Eminu u epicentar kritika turske javnosti.

- Emina je odavno besna na turske medije, koji nemaju ni malo osećaja za njenu privatnost. Ovaj slučaj uopšte ni ne želi da komentariše, jer joj je previše svakakvih napisa u medijima, tako da će najverovatnije podneti tužbu i protiv hotela koji je izneo ove informacije, a i tamošnjih medija - navodi izvor blizak pevačici.

Ovo nije prvi put da je Jahovićeva u centru skandala u Turskoj. Njen svaki korak se prati i deluje kao da mediji jedva čekaju da iskoriste svaku njenu grešku kako bi je javno osudili.

- Od kada se razvela od Mustafe oni koriste svaki mogući trač da je javno ponize i iskritikuju. Emini je jasno da je njen bivši suprug velika zvezda u Turskoj, ali nikako ne može da shvati zbog čega je toliko kinje i ne vole. Takođe, dok je bila u vezi sa Sadetinom pratili su je jednako skandalozni naslovi, čak su je paparaci uhodili i nije mogla nigde da ode bez obezbeđenja. Bili su toliko navalentni i naporni, da bi je čak gurali, preprečili put i saterali u ćošak, kako bi je uslikali u neprikladnim situacijama. To je toliko nepodnošljivo, da je ona nekoliko puta išla na sud. Deluje da turski mediji nikako ne kriju da ih previše intrigira život naše zvezde, a jasno je da im nije previše draga upravo od trenutka kada se rastala sa Mustafom, a kasnije i sa Sadetinom. Njenu vezu sa Saranom pratili su razni tračevi, a kada su je voditeljke u jednoj emisiji javno prozvale da je provela burnu noć u hotelu sa Sadetinom, zbog čega su se gosti žalili, Emina je morala da reaguje.

- Upravo sam čula neosnovane laži o sebi i veoma sam tužna. Nikada neću prećutati uvrede koje su dve žene, voditeljke na nacionalnoj televiziji, izrekle o meni. Žene koje su izrekle te laži da majka dvoje dece u hotelskoj sobi pravi buku su žene. Kako žena može da napravi takav brutalni verbalni napad na drugu ženu? Iskoristiću sva svoja prava kao žena koja je život posvetila dvojici sinova. Moj advokat će započeti pravni proces koji se odnosi na ove programe i komentatore. Ne igrajte se s ponosom majke zarad rejtinga, želim da se probudite u ljubavi“, napisala je tada Emina na svom instagramu.

Nju i sada muči to kakve se slika o njoj stvara u Turskoj, gde je planirala da gradi svoju karijeru:

- Emina se najviše nervira jer te napise čitaju njeni sinovi. S druge strane joj je krivo jer je otkada se preselila u Tursku pokušavala i tamo da ostavi utisak kakav ima u Srbiji, ali to nije uspela, zato nije sigurna da li da karijeru gradi tamo.

Emina: Zamalo nisam poginula zbog turskih paparaca

I sama Emina je pre nekoliko meseci za srpske medije otkrila da joj je život u Turskoj užasno težak zbog paparaca koji je prate u stopu. Takođe je otkrila da jednom prilikom umalo nije sleteta s puta zbog njih.

- U Turskoj imam ogroman problem s paparacima. Imala sam par situacija da zamalo nismo sleteli sa puta i izginuli svi u kolima zbog njihovog proganjanja. Dešavalo se da me udare u glavu kamerom, toliko je to strašno tamo i to nije nimalo u redu - zaključila je pevačica.