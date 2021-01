ISCRPLJENA SAM, OČEKUJEM DA SE OVO ZAVRŠI! Slađana u crvenoj bundi stigla na SUĐENJE sa Igorom koji ju je PRETUKAO!

Danas se u u Trećem osnovnom sudu nastavlja suđenje Igoru S. zbog nasilja u porodici i partnerskog incidenta sa pevačicom Slađanom Milošević.

Slađana se u crvenoj bundi pojavila ispred Trećeg osnovnog suda i pred našim kamerama otkrila da jedva čeka da se završi ceo proces.

- Ja očekujem da se ovo konačno završi jer više nemam volje. Iscrpljena sam svim ovim događanjima koja su po meni potpuno nepotrebna. Očekujem srećan završetak - rekla je Miloševićeva.

Podsetimo, Slađana je u jednom intervjuu za Kurir istakla da je kroz svoj primer tako što je prijavila nasilnika, želela da podigne svest kod žena.

- Bolje bi bilo istrpeti svaku bol. Drugi deo odgovora se nadovezuje - svaka žena koja je pratila ovaj incident dobro će razmisliti da li da prihvati preporuku o prijavljivanju bračnog nasilnika. Ako ćemo ženama savetovati i tvrditi da će im država i sistem pomoći, onda nemojmo od njih praviti dvostruke žrtve. Smatram ovo klasičnim proganjanjem i linčom javnosti, nikakvom pomoći. Nažalost, ima žena koje u svakom javnom pisanju vide oblik reklame. Trudila sam se da u proteklom periodu naglasim koliko su prava žena ugrožena, a one same zapostavljane, i to ću činiti i dalje, jer nisam uzalud pisala knjigu o ženskim sudbinama na 1.732 stranice. Važno je da, i ako trpimo nepravdu, nikada sebi ne dozvolimo gubitak samopouzdanja, vere i želje da svoj status popravimo i stanemo na sopstvene noge.

