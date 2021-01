ZNAM ŠTA JE KOCKA, ĐAVO UVEK DOĐE PO SVOJE! Lukas otkrio da je pevačici dao 17.000 € bakšiša i zašto više ne da da ga KITE parama

Aca Lukas ne krije da je kocka jedan od njegovih najvećih poroka, ali i strasti, te da je usled ogromnih suma koje je za noć znao da izgubi ili dobije potpuno izgubio osećaj za novac. Jedan od najplaćenijih pevača na domaćoj javnoj sceni otkrio je da najveći bakšiš koji je ostavio u kafani 17.000, dok je on još kao radni pevač na splavu "Lukas", mnogo pre nego što je postao slavno ime i prezime, dobijao i 50.000 evra bakšiša.

- Uvek sam voleo da dam, to jest da bacim pare, jer sam ja veliki kockar, pa sam imao to nešto zacrtano da uvek volim da dam da bih i ja dobio. Tako sam jednom posle nastupa otišao u kafanu i jednoj pevačici dao 17.000 evra bakšiš, svi su me gledali i pitali da li sam normalan, ali to sam ja. Znam šta je kocka, da đavo uvek dođe po svoje, pa sam uvek tako davao, ali sam opet i dobijao - otkrio je Lukas i nastavio o tome koliko je sam znao da zaradi na taj način.

- Nisam od onih što se ujutru kaju. Kada sam toj pevačici dao toliki bakšiš, nikada nisam zažalio. Ja nastavljam dalje. Meni su najveći bakšiš od 50.000 evra dali neki momci na "Lukasu". Od kada sam postao Aca Lukas, ne pevam za bakšiš. Ja pevam na bini, ne može niko da mi priđe. Nije poenta da vam neko daje milione, a da ostali gosti trpe. Sad sam nedavno pevao na jednoj romskoj svadbi i nikada više. Gurali su mi bakšiš u džepove i onda je nastala frka jer sam otišao s parama. Samo smo Ceca i ja uzeli pogođenu sumu, a ostali pevači Jana, Keba... Trebalo je da i oni budu isplaćeni od toga. Rekao sam, nema šanse da bilo šta vratim jer sam ja od toga isplatio svoje muzičare - rekao je pevač.

