POTRESNO! NADEŽDA BILJIĆ PROGOVORILA O BATINAMA: Jedva izvukla ŽIVU GLAVU, a dala je i važno OBEĆANJE! (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačicu i rijaliti zvezdu Nadeždu Biljić, osim po talentu, javnost često vezuje i za teško nasilje koje je u nekoliko navrata doživela od strane svojih partnera.

Kao mlada devojka od samo 21 godinu Nadežda je prošla kroz pravi horor kada ju je tadašnji momak pretukao.

foto: Printscreen

- Mi kao poznate ličnosti živimo kao sav normalan svet, sve je više muškaraca koji imaj komplekse jer smo mi uspešne i možemo same sebe da izdržavamo. Prvo kreće ljubomora, onda kompleksi, onda to sve ode gde ne trebe.

Nadežda je u više navrata bila žrtva nasilja od strane svojih partnera I bivših partenra, a jednom čak i pred kamerama, kada ju je u poznatom rijalitiju bivši partner izudarao štakom.

O ovim temama Nadežda je govorila u “Pulsu Srbije” na Kurir televiziji.

foto: Printscreen

- Prvi put sam bila jako mlada toliko sam se zaljubila da sam otišla od porodice, postoje neke stvari koje nikada neću reći, to su strašne stvari koje su na mene ostavile posledice i to ne emotivne, da biram sličan karakter mušaraca, to je nešto što me je unazadilo dvadeset godina – kaže pevačica I dodaje da nikada nije prijavila svog partnera koji ju je tukao.

- Ne nisam prijavila samo sam gledala da spasim živu glavu, on je dobio svoje u zatvoru je, ali ne zbog mene već zbog nekih drugih stvari, jako sam se bojala i svaki put sam dobijala batine jer sam ga prijavljivala.

foto: Pritnscreen

O nasilju koje je doživela sa partnerom Tomom Panićem, sa kojim danas ima sina, Nadežda je rekla da se tu pre svega desila mladost.

- Pa ništa tu se izdešavalo mladost i slušanje drugih ljudi, mi smo posle toga izgladili odnose, oprostila dobrom čoveku i tako nešto se nikada više nije desilo između nas. On zna da se pokaje i nikad više nije to uradio – rekla je Nadežda i dodala da žene prolaze i kroz gore stvari, samo ćute.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir