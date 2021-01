NIKADA SE NEĆU STIDETI DA PEVAM DVOJKE: Tamaru Milutinović prozivaju zbog NARODNJAKA, a njoj ne pada na pamet da izbaci TRILER!

Tamara Milutinović nedavno je dobila komentare da joj svaka pesma liči na prethodnu, te da bi trebalo da menja žanr.

Pevačica je odlučila da odgovori na ove prozivke, a i te kako je imala šta da kaže.

"To je sad trenutno postalo tako kod nas da je sramota biti narodnjak, da je sramota pevati narodnjake. Ima toliko pevača koje je sramota, ne bih da ih imenujem, ali sramota ih je da otpevaju neku pesmu od velikana. Mene je sramota kad to čujem, zato što koliko god, ti ljudi su doprineli, ti pevači i te pesme su doprinele ovom društvu, evo sad da pomenem i Džeja, 'ajde Šabana Šaulića, sve su to velika imena i pesme kojih se ne treba stideti. Nikada se neću stideti da otpevam, pa čak ni dvojku, znači imam koleginice koje znaju da pevaju dvojke, sramota ih je da pevaju. Apsolutno, nikada neću biti protiv toga, i apsolutno ću uvek pevati narodnjake, jer ja sam rasla uz narodnjake, meni je porodica u mojoj kući, nikad se nije slušala strana muzika. Ja ne znam tri pesme strane, mislim, naravno znam, ali ne bih znala da otpevam. Tako da, ja sam čist narodnjak, ne bih da bežim od toga. Ipak je to Balkan, ipak se to slušalo, svi smo rasli uz to", rekla je Tamara.

Pevačica priznaje da su se trendovi u muzici promenili i da je neminovno da se menjaju, ali da ih ne bi trebalo prihvatati po cenu gubitka sopstvenog identiteta.

"Dolaze novi trendovi, klinci, mlađi, mislim to je sve prirodno i normalno, a da li bih se ja oprobala u tome... Ne znam, ne bih da kažem ne bih. Jer sve ono što kažeš nikada, uvek bude nekada. Tako da neću da kažem nikada, volela bih da se oprobam u nekom novom zvuku tipa melodično ili aranžmanski da, ali pevački ne. Pevački nikada ne bih izbacila svoj triler. Prosto ne mogu da ga izbacim, ja ne znam, ja i kad pokušam da otpevam pop nešto meni izleti triler", iskrena je pevačica.

