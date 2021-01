ERA I VERA SU ME SPASAVALI KADA ME JE JURIO TRAKTORISTA! Žika Šarenica spomenuo HIT anegdotu, Ojdanić odmah ispričao SVE DETALJE!

Pevač Era Ojdanić i Vera Matović bili su gosti u Jutarnjem programu gde su istakli da su oduvek bili tandem.

"Uvek spajaju Veru i mene. I kada su veselja bila, uvek nas dvoje zajedno zovu", rekao je Era na početku, a Vera se odmah složila s tim:

"Da, tako je. Znaju da ćemo da napravimo veselje".

foto: Pritnscreen

Voditelj Živorada Nikolić, poznatiji kao Žika Šarenica prisetio se jedne anegdote sa Erom i Verom.

"Era i Vera su bili jednom u emisiji "Žikina šarenica" u Mionici kada me je jurio neki traktorista tamo, oni su me spašavali" otkrio je on.

foto: Pritnscreen

"Nisi zaboravio to", dodala je Vera kroz smeh.

"Gde da zaboravim".

"Žiko, pili smo kafu ti i ja pre minuta pre lajva I samo odjednom dolazi čovek i kaže jedan traktorista udario Žiku, reko ma gde bre. Sad je bio tu. Kad ja pogledam vidim haos", rekao je Ojdanić u emisiji "Novo jutro".

Pevačica Vera Matović dotakla se i situacije sa korona virusom:

"Ma ne samo što je nas iznenadilo, nego ceo svet. Nismo očekivali da će ovoliko dugo da traje. Moramo da budemo mirni i dobri, da kažemo okej. Ne smemo da se bunimo jer situacija je jako teško. Moramo da se prilagodimo svemu", objasnila je.

