LEPA LUKIĆ DANAS SLAVI 81. ROĐENDAN: Vodila je BURAN ŽIVOT, nedavno je napisala i TESTAMENT: A malo ko zna njeno PRAVO IME!

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić danas proslavlja svoj 81. rođendan, njen život bio je pun turbulencija.

Legenda narodne muzike ponosno nosi svojih osamdeset godina, a za njeno dobro zdravstveno stanje i mladolikost zaslužni su njena vedra priroda, jak imunitet i genetika koju je nasledila od majke.

Narodna pevačica svima je poznata po umetničkom imenu kao Lepa Lukić, a njeno pravo ime je Lepava Mušović.

Pevačica Lepa Lukić bila je u braku sa estradnim menadžerom Vladom Perovićem.

Njihov brak okončan je kada ga je Lepa uhvatila u preljubi u njihovom domu, a opisala je i situaciju kada je Vladu i njegovu ljubavnicu zatekla u krevetu.

- Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja, kao bajagi, odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje - ispričala je Lepa u svom stilu.

Ona je nedavno spomenula i testament, i tom prilikom otkrila kome će ostaviti svo bogatstvo.

"Imam ja kome da ostavim imovinu, imam i mačku i njoj ću nešto da ostavim. Ja imam svoje bratance i njima ću da ostavim imovinu, a mačku ću dati jedan ćošak."

