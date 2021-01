TI PROMOVIŠEŠ MATERIJALNE STVARI I VULGARNIJE SE IZRAŽAVAŠ! Baka Prase obelodanio prepisku sa Jelenom Đoković, iznenadio sve!

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji i kao Baka Prase sa svojim pratiocima podelio je zanimljivu priču koja mu se dogodila kada je postao i zvanično prvi po broju pratilaca na Balkanu.

Naime, Baka Prase je želeo da iskoristi priliku dok je Novak Đoković bio u Srbiji te da napravi video o prvom čoveku srpskog jutjuba koji upoznaje prvog na ATP listi.

On je ispričao da je došao na ideju da se fotografiše sa Noletom, pa je odlučio da se javi njegovoj supruzi Jeleni Đoković kako bi došao do njega.

"Znam da je ovog big dil, ali postoji li šansa da se slikam sa Noletom u nekom trenutku? To bi bio hit, jer sam ja sad broj jedan na Jutjubu, a on u tenisu. Viđam ga u restoranu često. Razmišljao sam da li postoji mogućnost da se slika u mojoj trenerci, ali prihvatio sam da to neće ići. Ali ideja mi je da se slikamo", pročitao je Baka prase poruku koju joj je poslao.

Zatim je ispričao i koji odgovor je dobio od nje.

"Ha-ha-ha, blesav si! Slušaj, u kratkim crtama, jesi najbolji jutjuber. Bravo, to je super stvar. Čestitam ti od srca. Izborio si se na nešto što je tebi bitno. Ja uvek motrim na mlade ljude i čula sam za tebe, međutim, vrednosti koje ističeš se stvarno ne poklapaju sa onim u šta mi verujemo. Ti si izabrao da promovišeš materijalne stvari i pomalo vulgarniji način izražavanja nekih svojih ciljeva. Mi idemo drugim putem. To ne znači da to što si izabrao ne donosi rezultate... ", pročitao je Baka navodnu Jeleninu poruku.

