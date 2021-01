ČETIRI GODINE OD SMRTI MIKIJA JEVREMOVIĆA: Ženio se DVA PUTA, a poslednjih godina života nije KRIO da je bio RAZOČARAN u ljubav!

Pevač Miki Jevremović preminuo je u 75. godini na današnji dan pre četiri godine od posledica srčanog udara.

Podsetimo, Miki Jevremović je 29. decembra 2016. godine doživeo moždani udar, a i uz sve napore lekara da se izbore za njegov život, pevač je dve nedelje proveo u komi i preminuo 13. januara 2017. godine. Iza sebe je ostavio ćerku Jelenu, koja je krenula njegovim stopama i sinove Đorđa i Stefana.

Jelena je danas posetila očev grob, a uz to je ostavila emotivnu poruku:

- Takilice moj, učio si me da slavim život i svakog dana smo zajedno obnavljali tu lekciju uz note sa tvoje Martin gitare i čašicu domaće rakijice... Naučio si me kako deljenjem čistih emocija prema drugima udenemo u sebe neopisivu radost. Preneo si na mene sve najlepše gene i dar da budem pobornik i govornik ljubavi. Naučio si me da živim ljubav koliko god to ponekad i bolelo... Danas je četiri godine od kada si odlepršao u nebesko prostranstvo... I danas, kao i svakog dana, čujem tvoju pesmu koju mi pevaš sa anđelima... Vidim te, pesniče moj, sa blagim smeškom na umilnom licu, kako okružen krilatim Božanskim bićima sedis na oblačku sa gitarom u ruci i pevas mi "18 žutih ruža"... Znam da me čuvas, bodriš, podržavaš, i imaš jasan dogovor sa Svevišnjim da pronađem Svoj put, da prestanem da lutam tražeci sebe u sivoj masi... Hvala Ti! Konačno sam apsolutno srećna i spokojna na današnji dan... Znam, jedini momenti kada sam kukavica su oni dok naglas plačem za tobom. Svakog dana dlanove zalijem suzama koje za tobom teku. Neopisivo mi fališ... Ali zahvalna sam Bogu i tebi na svim blagodetima u kojima konačno uživam sa svojom decom, na svim pravim ljudima za koje si "skockao" da mi uđu u život kao zamena za tvoju podršku i zaštitu. Znam da si ti umešao prste u to... Nezamenjiv si, ali ovako je svakako lakše... Hvala ti što si baš ti moj takilica i voleću te beskrajno dokle god dišem...- napisala je ona na Instagramu.

Podsetimo, Miki je poslednjem intervjuu prisetio svog prvog nastupa, kada je kao gost u jednom lokalu trebalo da otpeva samo dve pesme, međutim Miki je na zahtev publike otpevao deset pesama.

- Nisam dugo uzimao honor za svoje nastupe, jer sam tada kao mlad imao neku svoju filozofiju da ne želim da prodajem svoja osećanja.

Nakon razvoda sa suprugom Gordanom sa kojom je bio u braku pet godina, Miki je bio razočaran u ljubav i to nije krio.

"Bio sam malo skeptik nakon razvoda i malo razočaran u ljubav", rekao je Miki tada u jednoj emisiji.

