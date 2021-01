LJUPKA JURI NA SNEGU: Stevićeva otišla na Jahorinu, a svi gledaju kako pevačica se snalazi na SKI STAZI! (VIDEO)

Ljupka Stević otišla je na zimovanje na Jahorinu, pa sa svima podelila snimke.

Pevačica se opustila na ski stazi i pokazala umeće, a snimak je osvanuo na njenom Instagramu.

Stevićeva se u jednom trenutku isplazila kameri, pa se nasmejala, a nema sumnje da uživa u zimi. "Sreća", kratko je napisala Ljupka.

foto: Printscreen/Instagram

Ljupka je nedavno otkrila da li joj smetaju komentari na mrežama.

"Verujte mi da toliko poruka ima da još uvek nisam uspela svima da odgovorim, a uradiću to! Kada neko izdvoji pola minuta da meni pošalje neku lepu poruku, pruži podršku, da snagu - dužna sam da svima odgovorim i zahvalim!!", rekla je Ljupka za "SrbijuDanas", pa dodala:

foto: Kurir Televizija

"Tek sada vidim koliko mi je ta podrška negde olakšala ovaj turbulentan period. Negativnih kritika ima isključivo na portalima, ali to mi je apsolutno nevažno i ne dotiče me, ti ljudi masovno idu i pljuju po svakom napisanom tekstu, a kada je o podršci reč, ti ljudi su namenski ušli na moju društvenu mrežu i lično mi se obratili. To je nešto što nema cenu, a ja nemam reči kojima bih mogla da zahvalim."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir