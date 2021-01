OVDE SE NALAZI LJUBAVNO GNEZDO TOŠIĆA I ANE JOVANOVIĆ: Duško za ljubavnicu iznajmio stan u kojem se TAJNO viđaju! (FOTO)

Duško Tošić iznajmio je stan u širem centru Beograda kako bi mogao na miru da se viđa s ljubavnicom Anom Jovanović, bivšom suprugom muzičara Peđe Jovanovića Blizanca, saznaje Kurir. Naša ekipa posetila je juče kraj u kom se nalazi "ljubavni štek" fudbalera i dizajnerke kupaćih kostima, a jedna komšinica nam je otkrila da ih je sretala zajedno.

foto: Marina Lopičić

Otkako je naš list ekskluzivno objavio da je popularni sportista, iako i dalje u braku, zapravo u tajnoj vezi s atraktivnom brinetom, u javnosti se podigla velika prašina. Njih dvoje su već neko vreme viđani po beogradskim lokalima, na proslavama, a raskrinkani su tokom boravka u Dubaiju, gde su došli odvojeno.

U Beogradu su se viđali u iznajmljenom stanu, što nam je potvrdila i stanarka, koja nas je molila da joj se ne objavljuje ime. Komšinica koja živi baš u toj stambenoj jedinici u kojoj se viđaju Duško i Ana potvrdila nam je da je videla fudbalera u ulazu dva-tri puta.

foto: Kurir

- Bio je tu taj fudbaler, znam da je on muž od one pevačice. Dva-tri puta sam ga srela u zgradi. Bio je u društvu neke visoke, zgodne devojke. Nije u pitanju njegova žena, to bih znala, prepoznala bih je, nju znam - kroz smeh je počela komšinica i dodala da je bezbednost u toj luksuznoj zgradi na nivou.

- Možda i češće dolaze, ali parkiraju se u garaži i odlaze u stan. Ovde u zgradi živi nekoliko stanara, a nekoliko apartmana je za izdavanje. Oni su, mislim, na spratu, gde su neka stolica i ogledalo. Svaki sprat je različit, ovo je luks zgrada, imamo i obezbeđenje na ulazu, ne može svako da uđe. Diskrecija je zagarantovana - završila je gospođa.

foto: Nemanja Nikolić

Mi smo pokušali da stupimo u kontakt s Duškom, kao i sa bivšim suprugom njegove ljubavnice Ane Jovanović, ali nijedan od njih nije odgovarao na naše pozive. Peđu smo zvali i slali mu poruke, ali se on nije oglašavao. Podsetimo, muzičar i njegova žena razveli su se nakon što je on saznao za njene afere, između ostalog, i za romansu sa fudbalerom.

Rođendansko iznenađenje Duško iz Kine poslao Ani ruže Iako je tada boravio u Kini, Duško nije zaboravio na rođendan svoje ljubavnice u novembru prošle godine, pa joj je spremio iznenađenje. foto: Kurir Fudbaler je naručio na stotine buketa crvenih ruža, koje simbolišu ljubav, i poslao ih na njenu adresu, a transakciju je obavio i platio onlajn. Ana se ovim gestom pohvalila putem Instagrama, kada je objavila fotografiju na kojoj pozira opkoljena cvećem. Nakon toga je objavila i snimak ruža i zlatnih balona koji su joj stigli, dok je u pozadini išla pesma Barbre Strejsend "Woman In Love".

Reagovanje na Instagramu Peđu afera zabavlja, Ana se pere Dok skandal trese estradu, Anin bivši muž Peđa se ne tangira previše. Pevač se čak i našalio kada je na Instagramu, po objavljivanju teksta u Kuriru, dobio veliki broj pratilaca. foto: Kurir - Nešto naglo počeli ljudi da me zapraćuju. Nemam pojma o čemu se radi. Hvala, ljudi - napisao je Peđa, a njegovi pratioci su mu poručili da je to zbog toga što je sjajan pevač. S druge strane, i njegova bivša žena se oglasila i po uzoru na ostale žene sa javne scene koje su povezivali sa Duškom, demantovala navode da su zajedno. Gotovo identičan tekst je po naredbi Tošićeve žene pevačice objavila i Ana. foto: Kurir - Poštovani pripadnici sedme sile, zamolila bih u svoje lično ime, a i u ime ostalih aktera ove iskonstruisane afere, da prestanete sa objavljivanjem lažnih informacija, jer na ovaj način nanosite veliku štetu dvema porodicama, pre svega našoj deci. Hvala - napisala je ona na svom Instagram profilu i tagovala Duška i njegovu ženu, ali ne i svog bivšeg muža.

Ekipa Kurira/ Foto: Damir Dervišagić

