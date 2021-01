POBEGAO U AMERIKU ZBOG NASILJA NAD BIŠOM, PA STAO NA LUDI KAMEN: Oženio se Vlada Stanojević! Mlada blistala u venčanici! (FOTO)

Bivši voditelj Vladimir Stanojević oženio se partnerkom s kojom je već neko vreme u vezi, a ceremoniji u Americi je prisustvovalo samo nekoliko najbližih prijatelja i kumovi.

Nekada popularno TV lice, otišao je u SAD pre više od pet godina i otpočeo potpuno novi život. Kako je naveo, razlog za to je, navodno, to što je želeo da "uči jezik", a u međuvremenu je našao i posao kao domaćin za klubove u Las Vegasu. Spekulisalo se više puta kako voditelj tamo menja devojke, ali i da se oženio, ali sve je bilo nepotvrđeno. Sada je i zvanično, Vlada je izgovorio sudbonosno "da", o čemu svedoči fotografija s venčanja Stanojevića i njegove devojke, Amerikanke, a do koje je Kurir došao.

Na slici mladenci sede za stolom okićenim cvećem i belim detaljima, a dok je Vlada nosio svečano odelo i belu ružu na reveru, njegova izabranica blistala je u venčanici. Sudeći po osmesima i zagrljaju, deluje da je bračni par presrećan što je ozvaničio svoju vezu.

Inače, Stanojević se ovim nije pohvalio putem društvenih mreža, a svoju suprugu krije od očiju javnosti i ne eksponira je nigde. Kako smo uspeli da saznamo, njih dvoje su se upoznali u Los Anđelesu pre nekoliko godina i od tada se ne odvajaju.

Podsetimo, Vladimira je bivša devojka Ana Marija Žujović optužila 2015. godine za nasilje u porodici, nakon čega je on otišao u Ameriku. Za njim je 2016. godine raspisana poternica, pa će, ukoliko kroči u Srbiju, odmah biti priveden kako bi se suočio s bivšom, koja je tražila da mu se sudi u odsustvu. Upravo zbog toga Stanojević više od pet godina nije dolazio u rodnu zemlju.

