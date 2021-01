NIŠTA NE BIH DIRAO DA SAM ZNAO KAKVU ĆU GUNGULU DA IZAZOVEM: Niggor napravio haos na mrežama zbog venčanja, a istina je drugačija

Muzičar Igor Lazić Nigor pre pet i po godina stao je na "ludi kamen" sa 14 godina mlađom Suzanom, a juče je na društvenim mrežama objavio da se venčanje opet održalo.

Muzičar je objasnio da se nije ponovo oženio.

foto: ATA Images

"Nisam se ponovo oženio, ja sam u srećnom braku već pet godina. Nego sam čačkao nešto na Fejsbuku i video da mi stoji u vezi, pa sam samo prebacio da sam u braku. Ali da sam znao kakvu će to gungulu da izazove ne bih ništa dirao", kroz osmeh priča poznati reper i dodaje da od kada je promenio status, čestitke stižu sa svih strana i to neprestano.

foto: Sonja Spasić

"Ako budemo obnavljali zavete ili se ponovo venčavali to sigurno neću kriti, ali ovoga puta nije to slučaj", dodao je on, a ovog puta uspeo je da zbuni mnoge.

Par se, podsetimo, venčao daleko od očiju javnosti 2015. godine, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo kumovi i par prijatelja u Kotoru.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir