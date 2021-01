TEODORA JE U LJUBAVI SA KOŠARKAŠEM: A malo ko zna da je Nino bio u vezi sa još jednom devojkom sa ESTRADE

Teodora Džehverović uživa u ljubavi sa košarašem Ninom Čelebićem, a ono što je javnosti manje poznato jeste da je sportista pre pevačice navodno bio s fitnes instuktorkom Ana-Marijom Žujović.

Nije poznat razlog njihovog raskida, ali tokom romanse često su objavljivali zajedničke fotografije na Instagramu, između ostalog i jednu na kojoj se ljube.

Nino i Žujevićeva su dosta vremena provodili zajedno, išli su na skijanje, a vreme su provodili i u teretani.

Iako je na početku pokušavala da sakrije da je zaljubljena i da je ušla u vezu, Teodora je to konačno obelodanila.

- Iskreno, danima me svi živi zovu da me pitaju o čemu se radi. Ja sam se sklonila, jer smatram da treba da sačuvam što više mogu svoju privatnost. Međutim, oboje smo odlučili da nema potrebe da krijemo bilo šta. Tako je, u vezi sam s Ninom i ponosna sam što sam pronašla takvog dečka. Moram da kažem da je zaista na mestu. Pre svega je sportista, iz fine muzičke porodice je, što je mene kupilo - rekla je pevačica za IDJ.

- Zna da svira klavir, ali najbitnije je da smo se nas dvoje tako brzo skapirali i kao da sam pronašla mušku verziju sebe. Postoje i stvari u kojima se razlikujemo, ali devedeset posto stvari nam je povezano i imamo toliko tema za razgovor, a to je najbitnije. U njemu vidim prijatelja, a to je ono što sam rekla, da sledeći partner pre svega treba da bude neko ko će razumeti moj posao, pritisak i ko će moći da se nosi sa svim tim stvarima, a to je definitivno Nino - pojasnila je.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/alo

BONUS VIDEO

Kurir