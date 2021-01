OTKRIO TAJNE! Raka Marić: Bebek me je ucenjivao za 100.000 EVRA, za Kita Ričardsona sam mislio da će UMRETI pred koncert!

Raka Marić progovorio o stvarima koje su mu se dešavale u karijeri, pa i o problemima koje je imao kao menadžer Bijelog dugmeta, a istakao je i da je finansijski pukao sa Stonsima na Ušću

Raka Marić, jedan od najuspešnijih estradnih menadžera na prostoru bivše Jugoslavije, zna mnoge estradne tajne. Nema velikog imena s kojim nije radio, a svedok je brojnih situacija koje bi zvezde sakrile. O svom početku, ratnim godinama, kao i saradnji s poznatim ličnostima, pre svega s Bijelim dugmetom, Raka je pričao u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na televiziji K1.

foto: Dragana Udovičić

- Goran je sve držao pod kontrolom, ali su problemi nastali kada Bebek odlazi iz benda, a dolazi Tifa. Ja sam bio zadužen za njega. Sećam se, posle koncerta u Vršcu video sam da ga nema u sobi. Bila je ponoć. Ja u auto i pitam jednog taksistu ima li neka kafana da radi u ovo doba i on mi kaže da ima jedna, ali da mi ne preporučuje tamo da idem, da je to rupa. Rekoh idem da pokušam. Odem, parkiram se i čujem "Lipe cvatu", ja ulazim, a Tifa na stolu, oko njega neke face, dižu čaše, a on peva. Radio mi je to često - priča Raka i nastavlja: - I u Skoplju smo imali problem. Nije mogao da stoji na bini. Nije mogao da peva, ceo koncert je pevao Goran, koji je nosio one busilice, one stare velike cipele. Udarao ga je u kolena, ali ništa. Eto, ja sam ga doveo u bend, ja sam ga i otpustio. Brinuo sam o njemu. Sređivao sam ga, vodio ga kod logopeda da nauči da govori, kod zubara, frizera, manikira, pedikira. Raka se dotakao i svog najvećeg razočaranja - Željka Bebeka. - Povratniki koncerti 2005. bili su moja ideja, ali sam rekao Goranu da hoću sva tri pevača. Bio je malo protiv toga zbog Bebeka, ali na kraju mi je rekao da pokušam. Razgovarao sam sa svima i dogovorio se. E onda počinje ucenjivanje od strane Bebeka, neće da potpiše ugovor, vidim izbegava, da bi na kraju Goran rekao - ma teraj ga, ne treba mi. Ja sam rekao, nije mi to to ako njega nema, hoću da imam svu trojicu. Bebek me je stavio pred zid, pristao sam na nenormalne uslove, dao sam mu deset puta veći honorar nego Alenu i Tifi. Dve godine kasnije od njega mi stiže tužba jer sam izdao video-zapis tih koncerata bez njegovog pristanka. Tražio mi je 100.000 evra. Sud je presudio u njegovu korist, ali ne taj iznos, već neki mali, sve zajedno s troškovima je bilo oko 5.000 evra - ispričao je Marić.

foto: Dimitrije Popović

Za koncert Rolingstonsa na Ušću kaže da mu je to bio finansijski debakl. - Ušće sam platio sam. Prodali smo 55.000 ulaznica, a trebalo nam je 65.000 da bih bio na nuli. Džeger je došao s devojkom, pa je bio non-stop u hotelu, družio sam se s Kitom Ričardsom. Njega sam izveo na binu, nije mogao da hoda, on je kao Tifa. Mislio sam propade mi koncert, da će da umre. Na kraju se dogodila neverovatna transformacija ličnosti. Čim je stao na binu, bio je kao dečko. To nisam video u životu - završio je Marić.

foto: Rojter

Teško vreme za estradu! Opstaće samo 15 posto pevača

Raka smatra da je korona uništila estradu: - Ne vidim perspektivu, ne vidim ko će sutra uopšte raditi. Zbog korone će se sve promeniti. Na estradi će opstati samo ono što vredi, to je njih 10 do 15 posto. Ostali će da propadnu. Znaš zbog čega? Ako ovo potraje, ljudi će se bojati da idu na koncerte zbog masovnog okupljanja, neće imati novac da kupe kartu, a i kome je do muzike kad ljudi oko tebe umiru.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Kurir