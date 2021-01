RADILA SAM ZA 1.000 DINARA, GOVORILI SU DA UŽASNO PEVAM! Pevačica progovorila o svojim počecima, otkrila zbog čega nije ODUSTALA

Pevačica Tea Tairović svoju muzičku karijeru započela je u takmičenju "Zvezde Granda", a nakon pojavljivanja u takmičenju naišla je na brojne negativne komentare.

Naime, mnogi su kritikovali njen način pevanja, a ona ističe da ju je upravo to motivisalo da radi na sebi i krene na časove pevanja.

foto: Printscreen/Instagram

- Došla samo potpuno nespremna na takmičenje, to je bilo onako sve na prečac. I onda sam shvatila da ne mogu tako nespremna da se pojavljujem, ako mislim da nešto napravim. I da ne mogu više da budem kampanjac, da sve radim u poslednji čas. Onda sam otišla kod profesorke pevanja i ona mi je rekla: 'tvoja tehnika pevanja je užasna'. Morali smo sve od početka da učimo, pogotovo što sam ja pre toga, dosta i nastupala, i negde vam kafana iskvari tu tehniku pevanja. Ako vas nije neko uputio, od samog starta. Ona nije verovala koliko sam brzo napredovala, jer sam imala toliku želju da naučim. Naravno za sve je potreban talenat, ali tehnika pevanja je zanat. Kao i svaki drugi. Dakle, kako dišete, kao držite usta, kako postavite grlo i tako dalje - rekla je mlada pevačica, a onda otkrila da je nastupala je po kafanama za skroman honorar, bez repertoara i mikrofona.

- Sa 16 godina sam počela da pevam i mislim sad iz ove perspektive, to stvarno jeste prerano, nisam morala u principu, ja sam to želela. I negde me uvek u životu pratila ta nestrpsljivost. Jer ako ne počnem sad, ja ću da izgorim, ja ću da poludim. Ali počeci su bili skromni, da skromniji ne mogu biti. Nekad je bilo 1000 dinara, nekad nije bilo ništa. Zavisi kakvo veče bude. Druga stvar, niko nije hteo da me angažuje, jer niko nije znao prvo da ja postojim, da ja hoću da pevam. Treće, ja nisam imala iskustva, nisam imala repertoar. Nisam čak imala ni svoj mikrofon. Za prvu svirku nisam imala ni štikle, jer šta će šesnaestogodišnjoj devojčici štikle. Tako da sam obula mamine. I može se reći da sam počela od nule. Učila sam triler po triler. I negde mi je i drago zbog toga. Jer samo što sami napravite se računa. Sve što vam neko pokloni je bezvredno nekako - iskreno je rekla Tea.

Kurir.rs/I.B/Mondo

Kurir