VUK MOB STUPIO U KONTAKT SA SUPRUGOM NENADA ALEKSIĆA ŠA: Poslao sam joj poruku, vidim kako to sve izgleda na TV! Ona je VANI SAMA!

Bivši zadrugar i reper Vuk Mob pre nekoliko dana je napustio "Zadrugu 4", a sada je sumirao utiske nakon izlaska.

- Više-manje sve je okej. Malo sam se odmorio u protekla dva, tri dana, dok sam malo uhvatio ritam spavanja i hrane, evo sad idem na neke intervjue, pa u studio da radim.

Vuk je otkrio da je pogledao neke svoje smešne klipove, koji su ga izuzetno zabavili, ali da tuđa ogovaranja i spletke nije gledao i da ga to ne zanima.

- Jesam, gledao sam na Instagramu neke klipove o meni. Smešne. Ja iskreno nisam ni znao se snimam u tom trenutku i da sam u kadru i onda kad sam video neke snimke, bilo mi je čudno, malo mi je bilo neobično da gledam sebe u takvom izdanju. Nisam gledao te negativne stvari, ne obazirem se na to, dosta mi je bilo negative tamo. Kad sad sam izašao samo gledam da bude što manje rasprave, što manje nervoze jer je bilo svega toga i previše tamo - rekao je Vuk, a potom otkrio ko mu je favorit za pobedu:

Na izlasku iz "Zadruge" Vuk je obećao da će se čuti sa suprugom Nenada Aleksića Ša, Ivanom Aleksić, a on je sada otkrio i da joj se javio.

- Ja sam joj poslao poruku, nismo se čuli, ali sam joj poslao poruku da treba da zna da je Ša voli, unutra je situacija kakva jeste. Pogledao sam par puta na televiziji, jer je moja mama ogroman fan Zadruge i vidim kako to izgleda na tv-u, nije baš kao što je unutra. Malo se to drugačije prikazuje. Rekao sam joj da ako joj nešto treba, da sam tu za nju, bilo šta da joj treba, ima moj broj, da me odmah nazove i ja sam joj tu kao da je tu Ša. To je moja prijateljska i moralna obaveza da budem tu jer opet ona je vani sama, ima samo njega, ako nešto mogu da pomognem, tu sam - rekao je Vuk.

