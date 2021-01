DOMAĆA SAPUNICA! ANA VODI DUŠKA TOŠIĆA NA NASTUPE BIVŠEG MUŽA: Peđa im pevao za sve pare, viđeni u prestoničkim klubovima!

Duško Tošić i njegova ljubavnica Ana Jovanović druže se sa njenim bivšim mužem, pevačem Peđom Jovanovićem Blizancem i njegovom novom devojkom, saznaje Kurir. Sportista i pevač se poznaju odavno, a oni koji ih poznaju kažu da je Duško dolazio s Anom na Jovanovićeve nastupe.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Nakon što su se Peđa i Ana razveli, ostali su u korektnim odnosima i uvek su tu jedno za drugo. Ona podržava bivšeg muža u njegovim izborima partnerki, kao i Peđa nju. Iako je navodno počela da se viđa sa Tošićem dok je još bila u braku, bivši muž joj je to oprostio. Prihvatio je da je njegova nekadašnja žena nastavila ljubav s fudbalerom, pa mu sad nije problem i da se svi zajedno druže. Dizajnerka kupaćih kostima i sportista su počeli da često izlaze na javna mesta. Prema rečima našeg sagovornika dobro upućenog u ovaj odnos, osim što su dolazili na Peđine nastupe u jednom beogradskom lokalu, znali su s njim, ali i s njegovom izabranicom, kao i s prijateljima da izađu na ručak ili večeru.

foto: Dragana Udovičić

Inače, kako saznajemo, Ana je u novogodišnjoj noći bila sa Tošićem u jednoj kafani gde je njihov prijatelj orgnizovao tajni doček za odabrane. Menadžer se pohvalio prijateljima kako je te noći finansijski odlično prošao i da su fudbaler i kreatorka zajedno ušli u lokal i ostali do zore. Pozvali smo tog menadžara, čije ime i prezime je poznato redakciji, ali se on nije javljao niti je odgovorio na našu poruku. Tokom jučerašnjeg dana ni Peđa se nije oglašavao, dok je Anin broj telefona bio nedostupan. Podsetimo, Duško i Ana su uplovili u tajnu vezu pre više od godinu i po dana, ali su to čuvali kao zmija noge. Iako ih je Kurir otkrio, oni se i dalje ne oglašavaju u medijima.

Uhvaćena Kurir uslikao Duškovu ljubavnicu u novim kolima Ekipa Kurira juče je posetila kraj gde je Duško iznajmio stan za ljubavnicu Anu. Ona je do zgrade došla oko 14 sati, džipom koji joj je kupio fudbaler, a o čemu je Kurir juče pisao. Parkirala se na trotoaru, ali čim je spazila našu ekipu, stisla je gas i pobegla niz ulicu. Na raskrsnici se okrenula i vratila se do zgrade, pretpostavljamo da bi se uverila da li je novinari i dalje čekaju. Tada je stavila masku kako je ne bi prepoznali i odvezla se u nepoznatom pravcu. Prema našim informacijama, ona je juče viđena na Vidikovcu gde živi njen bivši muž. foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

