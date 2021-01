MINA U EMISIJI ZADALA BOLAN UDARAC CARU! Sasula mu surovu istinu u lice, on MENJAO BOJE: Nema nežnosti, sve je samo FOLIRANJE!

Foto: Printscreen/Magazin In

U Beloj kući su se Mina Vrbaški i Filip Car nedavno brutalno sukobili i tom prilikom su izneli brojne detalje o dešavanjima iza kulisa emisije, a sad je otkriveno i na koji način je Mina zadala bolan udarac Caru.

- Malo za obraz, ja najviše volim nju za obraz - rekao je Car tokom emisije, što se Mini nimalo nije dopalo, te mu je brutalno sasula u lice da prema njemu ne gaji nikakve emocije.

foto: Printscreen/Magazin In

- Nema nežnosti, sve je samo foliranje. Naravno da on još jeste zaljubljen u mene, to svi znamo - konstatovala je zadrugarka u ''Magazinu In''.

- A ti mene ne voliš i nisi zaljubljena nimalo? - pitao ju je Car, a ona mu je sasula surovu istinu u lice.

- Ne, ne. Izvini, meni se može! - odgovorila mu je Vrbaški u emisiji ''Magazin In''

foto: Printscreen/Magazin In

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir