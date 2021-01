SLAVICA BILJIĆ KIVNA NA PRIJU: Epilog će biti na sudu! Nadeždi sam zabranila da gleda rijaliti, a Toma ovde sigurno NEĆE ŽIVETI!

Majka Nadežde Biljić, Slavica Biljić, toliko je besna na majku svog zeta Tome Panića da je čvrsto odlučila da njihova priča dobije epilog na sudu.

Zbog sudskog procesa nije smela da ispriča detalje o Tominoj majci, ali je otkrila da se Jasmina ponekad javlja njenom mužu i raspituje za unuka Longa.

- Tomina majka Jasmina je blokirala mene i moju ćerku Nadeždu i na telefonu i na društvenim mrežama. Od tog trenutka mi smo angažovali advokata i pripremili sve isečke iz novina, kao i snimke, šta je i kako pretila, a epilog će biti na sudu. Ne smem da pričam o detaljima tužbe. Ja sa tom ženom nisam više u kontaktu. Ona zove povremeno mog muža, pita za dete i traži slike da joj pošalje.

- Jedino sa kim ja komuniciram iz Tomine porodice je njegov otac koji živi u Svilajncu i za koga mogu da kažem sve najbolje. Čovek se ne meša u njihove odnose, smatra da će se Toma i Nadežda pomiriti. Da je sreće da je Toma na njega, a ne na majku - kaže Slavica i objašnjava koliko je zdravstveno stanje njene ćerke pogoršano nakon rijalitija.

- Nadežda je psihički totalno popustila u rijalitiju, jednostavno ta negativna energija je uništila. Na sve to jako utiče i to što ne radi dugo zbog trudnoće prvo, a sad i zbog korone. Zabranila sam joj mobilni telefon i društvene mreže, ali i gledanje rijalitija. Njoj je šećer 30, a to nije dobro. Ona sutra ako poželi, više neće moći da rađa. Što se tiče Tome, mogu da komuniciram samo službeno i vezano za dete, ali da živi kod mene ovde posle takve javne prevare ne dolazi u obzir - kaže Slavica za "Star", a prenose mediji.

