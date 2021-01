POSLE BOGA, TI SI MOJ BOG! Marija Ramadanovski otvorila dušu, pa emotivnom porukom pokazala koliko joj nedostaje Džej! (FOTO)

Ćerki pokojnog legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, Mariji Ramadanovski sve teže pada nedostatak oca.

Ona je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila njihovu zajedniču fotografiju. Ispod fotografije uputila je snažnu i emotivnu poruku koja govori o odnosu sa njenim pokojnim ocem.

-- Jedno je sigurno da sam imala najboljeg tatu na svetu, koji me je naučio šta znači biti dama a mangup! Koji je imao najbolju dušu na svetu i koji me je ustvari naučio šta je život i prave životne vrednosti! Koji me je naučio da budem radna i skromna devojka! Naučio me je da ne budem materijalista i da ne delim ljude po tome jer je najvažnije šta nosiš u sebi, a ne na sebi - poručila je Marija i dodala:

- Da se borim u životu da sama nešto stvorim a ne da budem nesposobna za život! Hvala ti za svaki savet, za svaku brigu, za svaki ton koji si sa mnom otpevao i vežbao! Hvala ti za sve što si me naučio u životu, za svaku podršku koju si mi davao u životu! Za mene ćeš uvek biti poseban i najbolji. Posle Boga ti si moj Bog - zaključila je Džejeva mlađa ćerka.

