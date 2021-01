SPECIJALNO za Dan državnosti: Skijanje u Bugarskoj bez PCR testa + POPUSTI do 35%

Zimski sportovi jačaju vaše zdravlje. Zato pravac u najbolje skijaške centre Bugarske!

Ne propustite najpovoljnije cene hotela u januaru i februaru.

DA je pravo vreme za skijanje i beg iz grada pokazuje nam ova zima 2021. Tamo gde ima snega ima i prave zabave za velike ali i za male skijaše. Lake i srednje lake staze, efikasni liftovi najnovije tehnologije, živopisan gradić, kvalitetni hoteli, jeftin ski pas, i vrlo jeftini tradicionalni restorani je ono što krasi ski centar BANSKO. Bansko je jedan od najperspektivnijih centara na Balkanu sa fantastičnim uslovima za skijanje. Nalazi se na planini Pirin oko 160 km od Sofije. Idelano je za početnike, ali nudi i izazovne staze za one koji su odavno vešti u skijanju.

U bogatoj zimskoj ponudi turističke agencije “Travelland” pronaćićete za vas, vašu porodicu i društvo povoljne ski pakete i aranžmane kako za Bansko, tako i za Borovec, Pamporovo. POPUSTI za hotele od 5* u ski centru Bansko idu i do 35% (za većinu hotela popust važi do kraja marta 2021.).

Sjajna olakšica za sve koji se odluče na put je to da za Bugarsku nije neophodan PCR test, ni u odlasku, ni u povratku.

foto: Promo

Za praznik Dan državnosti - agencija “Travelland” je spremila SPECIJALNE PONUDE hotela: 1) Hotel Murite Club 4*- Bansko (polupansion): Za termin od 13. - 16.02. cena od 165 € (3 noćenja); za termin od 13. - 17.02. cena od 215 € (4 noćenja); za termin od 13. - 20.02. cena od 319 € (7 noćenja).

2) Hotel Maraya 4*- Bansko (polupansion): Za termin od 13. - 16.02. cena od 195 € (3 noćenja); za termin od 13. - 17.02. cena od 259 € (4 noćenja); za termin od 13. - 20.02. cena od 449 € (7 noćenja).

3) Hotel Casa Karina 4*- Bansko (polupansion): Za termin od 13. - 16.02. cena od 225 € (3 noćenja); za termin od 13. - 17.02. cena od 285 € (4 noćenja); za termin od 13. - 20.02. cena od 499 € (7 noćenja). Cena je izražena po sobi uz korišćenje sopstvenog prevoza. Naravno, možete koristi i autobuski prevoz agencije (cena povratne karte je 50 evra).

Hotel Grand Royale SPA 4* pruža svojim gostima besplatno korišćenje zatvorenog bazena, saune i aroma saune, parnog kupatila, fitnes centra, relax zone, igraonice za decu, interneta, parkinga, skijašnica, prevoza do gondole. Cena sobe sa boravkom od 7 noćenja do 27.02. može iznositi od 349 evra do 528 evra, u zavisnosti od broja osoba.

Ukoliko ste ipak ljubitelji domaćeg proizvoda onda nema boljeg “proizvoda” od Zlatibora i Stare planine koje je Srbija iznedrila. Staru planinu nazivaju “Krovom Srbije”, a na tom krovu smešten je odličan hotel pod istim imenom “Stara Planina 4*”. Hotel je označen kao Covid siguran hotel tako da se možete potpuno opustiti sa svojom porodicom i prijateljima pa čak i kućnim ljubimcima.

foto: Promo

Za sve rezervacije do 20.01. agencija ”Travelland” je obezbedila adekvatne POPUSTE na cenu. U cenu boravka je uključeno:

- AlI inclusive light

- Wellness & Spa centar

- Wi-fi besplatan u sobama i javnim prostorijama

- Besplatno korišćenje skijašnice - Škola plivanja za decu Gondola Jabučko ravnište je u funkciji, a staze za bordere, velike i male skijaše uveliko spremne.

Zlatibor je takođe pod snežnim prekrivačem. Mnogo je apartmana u ponudi, a jedni se posebno ističu – Apartmani Satelit Residence. Na raspolaganju su paketi od 3, 4 i 7 noćenja. Cena po apartmanu sa uslugom polupansiona i korišćenjem SPA centra u hotelu Club Satelit kreće se od 289 evra, u zavisnosti od broja noćenja i broja osoba.

foto: Promo

Spojite lepo i korisno. Neka uživanje počne!

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Požurite, broj mesta je ograničen. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete ih zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst

Kurir