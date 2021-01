MELINA DŽINOVIĆ OTVORILA DUŠU! Kreatorka iskreno o odnosu sa suprugom, izgradnji luksuzne vile i deci: Sa Harisom pričam o SVEMU!

Modna kreatorka Melina Džinović (38) je istakla da ju je 2020. godina naučila da se sve može promeniti preko noći, a da sa suprugom Harisom Džinovićem priča o svemu.

Čemu vas je naučila 2020. godina?

- Ova godina me je naučila da se sve može promeniti preko noći, da se može biti veoma srećan u nekim drugim uslovima, vodeći jednostavniji život, bez putovanja i pogodnosti na koje smo svi navikli. Nisam pala u depresiju niti sam sve doživela tragično. Dok je god porodica dobra i srećna, to je najbitnije jer je ona srž svega. To mi je ova godina potvrdila, a naučila me strpljenju, miru i da ne budem aktivna koliko sam navikla.

Dokle ste stigli s opremanjem nove kuće?

- Bez obzira na sve naslove koji prate našu kuću koja se gradi dve godine, ne volim da to komentarišem. Sve što normalni ljudi rade koji prave sebi novi dom, radimo i mi.

Da li se nov prostor dopada svima u porodici?

- Svima se dopada jer smo pravili mesto za sebe i najbolje što možemo, mislim da ćemo biti veoma srećni tamo.

Da li i dalje Harisa najradije pitate za mišljenje kada pripremate neki novi poslovni potez?

- Sa suprugom pričam o svemu, od poslovnih poteza, preko lajsni do menija za večeru. Nema tema koje su isključene. Ne znam s kim bih pre pričala o tome nego s čovekom koji mi je životni oslonac i s kojim sam sve napravila proteklih 18 godina. Smatram ga najboljim savetnikom i ostali smo svih ovih godina u takvom bliskom odnosu.

Kako su se vaši naslednici snašli u novom poretku nastave?

- Naša deca su velika, Đina ima 17, a Kan 16 godina. S njima nismo imali nikakav problem. Sami se po tom pitanju snalaze i nisu se žalili. Imati odraslu decu u ovoj situaciji se pokazalo kao velika prednost - rekla je Melina.

