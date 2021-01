MILAN PODRŽAO BIVŠU RADU! Najpoznatija starleta kopira pevačicu, nastao čitav HAOS, pa Stanković DOLIO ULJE NA VATRU! HIT! (FOTO)

Pevačica Rada Manojlović našla se u žiži interesovanja nakon što se ispostavilo da je svetski poznata starleta Kim Kardašijan u januaru ove godine obukla kostim sličan onom koji je Manojlovićeva nosila 2017. godine.

Svi domaći, ali i mnogi strani mediji izveštavali su o ovome, a jedan od Radinih komentara na Instagramu postao je viralan.

"Poštujem mišljenje, ali definitvno niste razumeli poentu. Suština je mnogo dublja i vezana je za psihologiju medija pa i modnih "kritičara", kao i raznih drugih negativnih komentara sa različitih strana. Verujte da je sve sem ovog vašeg šturog, da ne kažem plitkog i površnog posmatranja spoljašnosti, obične ljušture. Ako ste iole u životu čuli za mene i upoznali moj lik i delo, onda bi trebalo da znate da sam ja poslednja osoba na ovoj planeti koja se ikada isticala na temu toga šta je ko i kada obukao, ko je prvi ko drugi, mene te stvari ne hrane, niti mi predstavljaju bilo kakvu satisfakciju. Ovde se radi o sledećem. Verovatno niste upoznati sa tim, da kada sam pre tri godine obukla sličan kostim, ne postoji osoba u medijima, koja me nije prikazala u negativnom kontekstu, a kada tako nešto slično evo sada obuče Kim ili bilo ko drugi, medijima i modnim "znalcima" "prihvatljiviji" od mene, odjednom hvalospevi sa svih strana", pisala je Rada pa nastavila.

"Da rezimiram, poenta nije kopiranje, već pogađajte? U pravu ste, licemerje. Tako da, tim smešnim stvarima ko je šta obukao i kad ja se stvarno ne bavim, niti me dotiče. Ali, licemerje me i te kako dotiče, a ima ga i previše i to ne želim nikom više da tolerišem, pa makar ću im na ovaja način staviti do znanja da znam, ako me razumete. Ovo je više pitanje duhovne satisfakcije", napisala je pevačica u komentaru.

Ovaj komentar našao se i na društvenoj mreži Tviter, a kada ga je pročitao Radin bivši emotivni partner, pevač Milan Stanković, imao je da poruči samo jedno.

"Radmila istinom otrežnjuje", napisao je Milan.

RADMILA ISTINOM OTREŽNJUJE — MILAN STANKOVIC (@MILANSOLO) January 16, 2021

Podsetimo, Milan i Rada bili su u emotivnoj vezi od 2008. do 2012. godine, a posle kraha ljubavi, ostali su u prijateljskim odnosima, što dokazuje i ovaj Milanov komentar.

