SULEJMAN VELIČANSTVENI: Duško poslao i ŽENU I LJUBAVNICU u Tursku! Baškarile se za sve pare! ZAVRZLAMA

Duško Tošić je po svemu sudeći pravi džek. Fudbaler podjednako vodi računa i o ženi, ali i o ljubavnici Ani Jovanović. Sportista je prošle godine, u drugoj polovini avgusta, obe poslao na letovanje u Tursku i to u jedan od najluksuznijih kompleksa gde on inače godinama unazad odseda. Njih dve su bile na letovanju, ali Duškova žena tada nije znala sa kim joj se životni saputnik tajno viđa.

Ana u Turskoj iste godine kada i Duškova supruga letovala foto: Instagram

S obzirom na to da pevačica, ali i dizajnerka kupaćih kostima vole da poziraju i da sa svojim pratiocima na društveni mrežama prikazuju kako žive na visokoj nozi, obe su postavljale identične fotografije na Instagramu koje su nastale baš na tom letovanju.

Supruga Duška Tošića foto: Instagram

I jedna i druga su se slikale u bezenu koji se nalazi u skolupu kompleksa i to sa poslužavnikom na kojem je servirano iće i piće, a koji pluta po vodi. Na njemu je ispisano ime hotela. Obe su snimile video kako po bazenu "voze"poslužavnik. Interesantno je to da Duškova supruga čak dva puta bila na odmoru u tom hotelu i to pre rođendana i posle žurke, dok je Ana bila samo jednom. Sve troškove je snosio Duško, a u to vreme je cena za tri osobe sa svim pratećim uslugama za deset dana oko 12.000 evra.

Ana Jovanović, ljubavnica Duška Tošića foto: Instagram

Jovanovićeva se juče ponovo oglasila na društvenim mrežama i rekla da normalno vodi svoj život. - Iako sam sebi rekla da se neću više oglašavati, imam potrebu da napišem još samo ovo. Poruka za sve one koji me prate, a daju sebi za pravo da komentarišu gluposti. Da ne bi neko pogrešno shvatio, ja od juče ne čitam novine, ne interesuje me šta se piše po portalima i nastavljam da živim svoj život kao i do sada.

foto: Marina Lopičić

Moje objave nemaju skrivene poruke bilo da je u pitanju lokacija na kojoj snimam, pesma uz koju se provodim i tako dalje. Sve što sam imala da napišem povodom toga napisala sam u objavi pre nekoliko dana i ne želim da me bilo šta remeti da živim onako kako volim i želim, a samim tim na moj Instagram profil imam pravo da kačim šta hoću. Ja sam veliki optimista u životu i ne trebaju mi ljudi koji mrače i šire negativnu energiju. Svako ko pokuša biće blokiran istog momenta! Ljubav za one koji su mi svih ovih dana slali divne poruke, a sad idem da nastavim sa provdom, laku noć divni ljudi - poručila je Ana na Instagramu.

foto: Instagram

Ljiljana Stanišić

Nevešti Oni se kriju, prijatelji ih odaju Duško Tošić i Ana Jovanović na sve načine pokušavaju da zataškaju aferu. Međutim, zajednički prijatelji ih odaju. Ana i Duško se ne prate na društvenim mrežama, ali zato i jedno i drugo prate njihove najbolje drugove. Štaviše, prošle godine su bili na jednom imanju nadomak Novog Sada gde su uživali u velikom društvu, a zamolili su ugostitelje za izdvojen sto kako ih niko ne bi uslikao. Takođe, Duško je Novu godinu dočekao sa decom, a nakon ponoći je nastavio da sa provodi sa Anom.

Kurir