MOJA NINA JE TREBALO DA IDE TAMO, ALI JA NISAM HTELA DA MOJE DETE TRPI TO: Anabela otvoreno o glumačkoj školi Mike Aleksića!

PevačicaAnabela Atijas je iskreno pričala o nasilju, i o vesti broj jedan da je glumica Milena Radulović optužila profesora glume Miku Aleksića da ju je silovao.

foto: Printscreen/Premijera

- Nedostaje mi televizija, shvatila sam da to nije samo posao već stil života. Uzela sam da sviram gitaru, da se vratim gitari, ja sam išla u muzičku školu i pozvala sam Milana Petkovića da mi pomogne da se vratim, on kaže da se to ne zaboravlja - rekla je Anabela, pa se prisetila svojih početaka na estradi:

- Ja sam kao padobranac ušla u muziku, na početku je izgledalo da ću biti samo vizuelno, ali kasnije sam i pevala. Nije mi bilo žao što nisam to pevala. Knez je došao na ideju da me iskoristi za spot, mislila sam da ću samo da budem kao manekenka u spotu. Međutim, malo posle su me pozvali da imamo koncert u Sava Centru. Akcenat je bio na reperima, a nije bilo bitno ko će biti vokal, a ko će se pojaviti. Posle sam radila na sebi, dokazivala sam se, posle mi je i Ana Stanić pomagala, išla sam na časove pevanja. Radila sam na sebi iako nisam bila priznavana, nisam odustajala od ideje da ću ja jednog dana pevati. Lakše je u grupi bila sam tu da radim šta mi se kaže, bila sam lik. Dolazim iz malog grada, iz provincije, imala sam i strah da ne zapadam previše za oko.

Ona je potom prokomentarisala vest broj jedan, da je glumica Milena Radulović optužila svog profesora glume Miroslava Miku Alkesića za silovanje.

- Upoznata sam tom školom, moja srednja ćerka je trebalo tamo da ide, ja sam čula da je profesor strog, ja sam rekla da moje dete to neće trpeti, to je bilo pre nekih 7, 8 godina. Upisala sam je u školu glume u našoj opštini, i bila sam sigurna, nije mi se dopadala ta grubost. Ta škola je bila prestiž, ali moraš da trpiš, ali ja nisam htela da moje dete to trpi. Moja sestra nije izabrala taj put. Jedno je nepristojna ponuda, a drugo je silovanje. To je nešto strašno, mogu da zamislim, jer sam i ja bila u sličnoj situaciji, nisam silovana, ali sam se osećala loše i plašila sam se da će se to desiti. I danas imam traume, a nisam silvoana. Mislim da to nikad ne prevaziđeš, obeležava te ceo život, a uvek postoje ljudi koji kažu: "Dala si znak, obukla si suknju kraću", uvek je žena kriva, ali nema pravo da silom dobije to što hoće, nema opravdanje, a postoje ljudi koji to opravdavaju. Ja mogu gola da se skinem, ali ti nemaš pravo da me siluješ. Činjenica da ljudi opravdavaju, teže je to nego da me je neko ubio. Ti ljudi koji krive ženu su podjednaki monstrumi. Moja sestra nije pristala na to i zato je nama po tim fensi serijama. Imaš izbor da priđeš kroz takvu školu i dobiješ ulogu, ili nećeš da prolaziš kroz takve studije i ojačavanje - istakla je Anabela u emisiji "Premijera Vikend specijal".

foto: Printskrin / Premijera

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir