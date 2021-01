HURRICANE U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI Nismo svesne popularnosti: Ljudi očekuju da uvek budemo nasmejane! I MI IMAMO LOŠE DANE

Ovonedeljne gošće u emisiji "Sceniranje", na Kurir televiziji, su članice grupe Hurricane: Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević.

Jedna Kruševljanka, jedna Nišlijka i jedna Beograđanka udružile su snage 2017. godine i napravile pravu pometnju na domaćoj muzičkoj sceni.

Popularne Uraganke pričale su iskreno i bez zadrške o detaljima iz života, putu ka vrtoglavom uspehu, (ne)uspelim ljubavima i mnogim drugim temama koje zanimaju gledaoce kada je o ovoj najpoznatijoj ženskoj grupi reč.

Voditeljka je upitala na početku devojke da li ih je ikada neko skenirao od glave do pete, a one su odmah odgovorile:

"Bilo je, sigurno da nas je neko skenirao od glave do pete", u glas su rekle Hurricane devojke

"Za sad je radno, nadam se da će 2021. da nam donese sreću. Ja sam 96. godište, to je skoro 25 godina. Ja studiram digitalni marketing, plan mi je da to završim ove godine", rekla je Ksenija na samom početku.

"Ja sam student Fililoškog fakulteta, trebalo bih da završim ove godine, Bože moj, neka čeka", rekla je Sanja, a Ivana Nikolić je takođe dodala da fakultet mora da sačeka i da je karijera na prvom mestu.

"Navikle smo na popularnost, fale nam nastupi, super je kad imamo toliko ljudi koji nas vole", rekla je Ivana, a onda se Ksenija uključila:

"Nismo ni svesne te popularnosti, od kad smo krenule mi konstantno radimo. Idemo sa jedne emisije na drugu bude ponekad teško. Ljudi očekuju da mi uvek budemo nasmejane, ali imamo i mi loše dane. Trudimo se da budemo nasmejane", rekla je Ksenija.

"Kako smo izbacile prvu pesmu, svi su mislkili da nećemo opstati zajedno. Mi funkcionišemo kao ti, nismo deca, radimo za isti cilja i znamo kako da nađemo kompromis", rekla je Ivana, a onda su otkrile ko se najviše žali u grupi:

"Ne postoji neko ko se žali, svakome nešto pada teško, tu smo jedne za drugu. Volimo da se šalimoi međusobno. nećemo o temama oko kojih se žalimo.", rekla je Sanja.

Ksenija je u dugoj vezi, voditeljka ju je upitala kako joj uspeva.

"On je strpljiv dečko, mi se znamo ceo život, on je moj najbolji drug, mi funkcionišemo odlično.Sve se sa njim dogovaram, ljubomoran je ali sve je u dozama normale. Za sad je karijera u prvom planu, ali ljubav cveta. Kad se desi, desiće se. Muškarac mora da kuva i da me zasmejava ", rekla je Ksenija kada su je upitali da li ima dečka, a onda ser ubacila i Sanja:

"Ja se ne bih žalila, posvetiš se sebi. Nemaš kome da polažeš računa. Ja ne znam kad bih sad uglavila dečka negde.Divim se Kseniji kako uspeva. Samo ozbiljne varijante. Treba da se misli o biološkom satu. Nemam plan, imam veliku želju da se ostvarim kao rooditelj, veze nemam šta ću.", rekla je Sanja.

"Sve u svoje vreme", nadovezala se Ivana.

Grupa "Hurricane" ide na Evroviziju ove godine, ali sa drugom pesmom.

"Ništa se ne zna za pesmu, još uvek ne znamo kakva je procedura, postoje pregovori, ne možemo ništa da kažemo. Nadamo se visokom plasmanu", rekla je Sanja"

Iznenađenje za Kseniju bio je njen otac Nenad Kneževiić Knez.

"Ksenija je bila nestašna kad je bila mala, bila je nestašno dete. Imala je jak glas, plačom je budila ceo komšiluk. Imala je dve godine kad je čula pesmu i oda sam čuo da je tu melodiju ispratila. Imala e strašan otpor prema vežbanju . Više se poveravala majci,ali i meni. Cenio sam njenu privatnost, punbo smo pričali o svemu. Ljutim se kad mi se ne javi, ona mi kaže da sam dosadan.Njen dečko je njn izbor. Bitnoi mi je da im je dobro u vezi i da se cene i poštuju. Ona je odgovorna i samosvesna. Nisam imao problem da razmišljam da li će upasti u loše društvo", rekao je on.

"Knez je tu i jkad nije, daje nam vetar u leđa", rekla je Ivana.

Da li bi volele da se probijete na američko tržište, bilo je pitanje za njih.

"Ko to ne bi voleo. Nadamo se da ćemo sarađivati sa uspešnim producentom. Nikad se ne zna. ", rekla je Ivana.

