IZGLEDAO JE KAO RASPOJASANI ZADRIGLI KLOŠAR, UTEKLA SAM OD SILOVANJA Voditeljka bila u Mikinoj školi, a sad otkriva NOVOG MANIJAKA

Glumica Milena Radulović smogla je snagu i ispričala u potresnoj ispovesti da ju je profesor glume Miroslav Mika Aleksić silovao kada je imala 17 godina.

Među onima koji su se je i voditeljka Zorana Minčić, koja je pohađala Mikinu školu glume, a koja tvrdi da nije doživela seksualno zlostavljanje od njega, već od njegovog saradnika, režisera čije ime nije javno iznela.

"Au, u šoku sam. Nekih pet, šest godina sam provela u njegovoj dramskoj grupi u Radio Beogradu i nekada je znalo da bude baš teško; bilo je suza, bilo je suočavanja sa sopstvenim slabostima, podsmeha... Ali sam ja mazohistički istrajavala i verovala da tako jačam. Svaki put kad sve mirnija i sigurnija stanem pred Miku, to je bila neka moja pobeda, sazrevanje. Ovako nešto nije moglo ni da mi padne na pamet. Međutim, ostala sam zamišljena nad njegovim obrazloženjem zašto, kada je vreme došlo, nije hteo da me sprema za prijemni, a hteo je neke druge devojke koje su, realno, imale manje glumačkih izražajnih sredstava od mene. Naravno bila sam užasno dosadna sa tim: "Zašto, zašto, zašto me ne spremaš?". Rekao mi je: "Ćero, nije to za tebe, tebe neko da pipne, a kamoli proba nešto više što se u svetu filma regularno dešava (bila sam klinka, nisam zamišljala da je normalno), sa svojim karakterom, ti si u stanju da tog nekog ubiješ bez razmišljanja i robijaš, ili da uđeš u sistem, postaneš glumica, ali i alkoholičar ili narkoman, ja u tome neću da učestvujem", napisala je i dodala:

"Što je najluđe, kako nisam htela da odustanem od prijemnog, zamolili smo starog porodičnog prijatelja, režisera XY, da me malo čuje, koriguje... I tada mi se dogodilo to - pokušao je da me siluje lik koji je izgledao kao raspojasani zadrigli klošar Deda Mraz. Utekla sam ženski, lukavo i lako, i najgore je što niko u porodici nije verovao meni, već uglednom prijatelju. No, tad su mi Mikine reči stvarno dobile nov kontekst gorke realnosti i nisam nikada izašla na prijemni... Ne znam šta da mislim. Ovo je sve strašno".

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir