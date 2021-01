URAGANKE PROGOVORILE O EMOTIVNOM STATUSU! Ksenija jedina u vezi, Sanja i Ivana se dive kako joj USPEVA: Nikome ne polažemo račune!

Ovonedeljne gošće u emisiji "Sceniranje", na Kurir televiziji, su članice grupe Hurricane: Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević.

One su tom prilikom progovorile o tome da li imaju vremena da uživaju u ljubavi, i da li su u emotivnim vezama.

foto: Kurir

Ksenija je u dugoj vezi, voditeljka ju je upitala kako joj uspeva.

"On je strpljiv dečko, mi se znamo ceo život, on je moj najbolji drug, mi funkcionišemo odlično.Sve se sa njim dogovaram, ljubomoran je ali sve je u dozama normale. Za sad je karijera u prvom planu, ali ljubav cveta. Kad se desi, desiće se. Muškarac mora da kuva i da me zasmejava ", rekla je Ksenija kada su je upitali da li ima dečka, a onda se ubacila i Sanja:

"Ja se ne bih žalila, posvetiš se sebi. Nemaš kome da polažeš računa. Ja ne znam kad bih sad uglavila dečka negde. Divim se Kseniji kako uspeva. Samo ozbiljne varijante. Treba da se misli o biološkom satu. Nemam plan, imam veliku želju da se ostvarim kao rooditelj, veze nemam šta ću.", rekla je Sanja.

"Sve u svoje vreme", nadovezala se Ivana.

foto: Kurir

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs/M.M.

Kurir