MALO PUTA SAM SE UDALA, ALI BROJI OVAJ NAROD KAO DA SMO U KAMENOM DOBU: Kaja iznela najveću PRIVATNOST, sad bi volela da ima BEBU

Katarina Kaja Ostojić otvorila je dušu o svojim bračnim brodolomima i istakla koliko je za nju bio težak period kada je sa 19 godina ostala trudna i udala se za Nikolu Dragojlovića.

Pevačica je sa Nikolom dobila prvo dete, a kaže da je tada želela svadbu.

"Kada sam zatrudnela, bili smo u vezi već nekih godinu dana, ali smo želeli tu svadbu i jako se voleli, mislili smo da je to to. Međutim, nisam imala podršku roditelja kad sam ostala trudna, mama je bila van sebe. Nisam bila dobra sa roditeljima neko vreme, jer sam uradila sve suprotno od onog što mi se savetovalo. Oni jesu bili u pravu, ali sad kad gledam iz ove perspektive, dobro je što sam bila tvrdoglava i išla putem kojim sam želela. Dobila sam Nikolinu, koja mi je centar sveta i koja je prava moja kopija. Sa druge strane, da nisam to uradila sa 19 godina, ko zna šta bi bilo. Evo sada imam 37 i još nemam drugo dete", ispričala je Kaja u emisiji kod koleginice Goce Tržan, te dodala da su joj roditelji ipak bili velika podrška u narednom periodu kada se rastala sa prvim suprugom:

"Kad je Nikolina imala šest meseci, otišla sam od muža i zaista sam imala svu moguću pomoć od mojih. Činjenica je da smo tada bili previše mladi i da nismo bili dovoljno dugo zajedno da bi to opstalo."

Pevačica je objasnila da nikada nije jurila za prstenom, te da su joj se druga dva braka dogodila iz praktičnih razloga.

"Sa 26 godina sam se udala drugi put, ja sam bila spremna, ali tadašnji muž nije, bio je jako mlad. Oboje smo hteli da se venčamo, a u braku smo bili dve godine. Međutim, činjenica vezana za moje brakove jeste da se prvi put desilo dete, to smo negde i želeli i bilo je logično da se uzmemo. Drugi put kad sam se udala za Uroša, to smo uradili jer je on potpisao ugovor i trebalo je da ide u Poljsku. Tada nismo imali vize i mi smo to delom uradili kako bih ja mogla da budem sa njim. Isti slučaj je bio i treći put, jer sam tada sa Džuniorom Džekom u Belgiji već ostala preko svake granice i živeli smo zajedno. Nisam mogla da budem tamo dok se ne venčamo i zato smo se najviše i uzeli", ispričala je Ostojićeva, te dodala da je najviše nervira što joj pojedini spočitavaju koliko se puta udavala:

"Večito mi spočitavaju kako imam tri braka iza sebe i onda vezuju neke glupe epitete zbog te činjenice, a ne kapiraju što kaže Nataša Bekvalac, da sam se malo puta udala koliko sam puta bila zaprošena. Broji to ovaj narod koji živi u nekom kamenom dobu, nekad imam takav utisak. Moji roditelji su dugo u braku i ja bih jako volela da se meni isto dogodilo. To mi je savršeno i prelepo kad vidim da postoje ljudi koji su 50 godina u braku, bila bih najsrećnija da sam i ja imala tu sreću. Mislim da je život jedan i danas niko neće ništa da trpi, gluposti, manjak pažnje, varanje. U mojoj kući nikad nisam imala primer da je moja majka nipodaštavana ili trpela prevaru i zato i ja tražim poštovanje."

Iako o razlozima krahova svojih brakova retko voli da detaljiše, Ostojićeva je sada otkrila da je razlog za krah jednog od njih bio i taj što je bila prevarena.

"Jednom prilikom sam se i razvela zbog prevare, ali ne znam da li bih isto i sada postupila, sve se menja s godinama. To je tada bila kap koja je prelila čašu, zato ne znam sada dok se ne nađem u toj situaciji. Da se to desi, a mi imamo neku ljubav koja je najveća na svetu, možda bih i oprostila", pričala je ona.

Kaja već godinu i po dana uživa u vezi sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, a sada je po prvi put otkrila da bi volela da dobije još jednu bebu.

"Volela bih da ostanem u drugom stanju. Nemam sad neku prejaku želju da mi je to neki san, ali bih bila srećna kad bi mi se to desilo. Sad se bolje osećam u svojoj koži i mislim da bih imala više strpljenja i vremena za bebu. Ušla bih u to rasterećenija. Sa 19 sam jurila karijeru, a sad bih mogla da se potpuno posvetim detetu", priznala je.

