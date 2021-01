ONE SU BACILE U SENKU SVOJE MEGAPOPULARNE RODITELJE: Vode život na visokoj NOZI, oblače se SKUPO i intrigiraju LJUBAVNIM ŽIVOTOM

Naslednici javnih ličnosti postali su posebno popularni, a posebno na društvenim mrežama.

Neki su poznati po uspešnim karijerama, dobrim pesmama, dok nekima najbolje od ruke idu poziranje izazovnim pozama, ali i život "na visokoj nozi".

Anastasija Ražnatović

Ćerka folk dive Cece, najpopularnija je na društvenoj mreži Instagram. Prati je više od 1.000.000 ljudi, dok je glasom i pesmama uspela da se izbori za sjajnu poziciju na estradi. Kako je nekoliko puta isticala u intervjuima, voli da zarađuje sama svoj novac i upravo joj to dobro ide.

"Već sigurno četiri godine samu sebe izdržavam, te nisam uopšte tražila novac od majke. Veoma mi je drago, ponosna sam na to. Težila sam da budem samostalna i to se ostvarilo. Najviše zarađujem od Instagrama i godišnjih ugovora", izjavila je mlada pevačica jednom prilikom.

Elena Kitić

Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić, Elena, nasledila je talenat na roditelje. Iza sebe ima nekoliko hit singlova, ali u javnosti nikada ne daje intervjue i izjave. Na svom Instagramu se svakodnevno hvali luksuzom koji poseduje. Neretko je možemo videti sa skupocenim torbicama od 5.000 evra, dok joj ni luksuzni automobili nisu strani.

Ono o čemu se najviše šuška jesu brojne estetske intervencije koje je Elena navodno radila. Mnogi su komentarisali kako je vilicu popunjavala hijaluronom da bi joj bila špicastija, usta takođe istom tečnošću kako bi dobila na volumenu. Mnogi komentarišu da je plastični hirurg zadužen i za izgled njene zadnjice.

Helena Topalović

Ćerku Milana Topalovića, Helenu, ljudi prepoznaju po burnom ljubavnom životu. Poslednja u nizu je afera sa navodno oženjenim Dušanom Aleksićem, suprugom voditeljke Jelene Dimitrijević. Nakon toga Helena je demantovala brojne speukilacije i istakla da je on srećno razveden čovek.

"Priča da sam ja ljubavnica je obična izmišljotina i to nema veze s vezom. Nema potrebe da se piše o njegovoj i mojoj vezi, svoju privatnost čuvam", rekla je Helena.

Una Čolić

Ćerka Zdravka Čolića, Una, izrasla je u pravu lepoticu, te je svojim modnim kombinacijama i izgledom svakodnevno skretala pažnju javnosti. Na njoj se uvek mogu videti stvari po poslednjoj modi, skupocene, a dugo se pričalo o Uninoj torbi poznatog francuskog brenda koja košta oko 1.900 dolara. Torba ne bi bila tako posebna da za nju nije postojala lista čekanja. Srpska blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, tada se požalila kako joj je upravo ovaj komad stigao nakon šest meseci od poručivanja, jer nije uspela nigde pre toga da je pronađe.

Đina Džinović

Ćerka Harisa Džinovića, Đina, odnedavno je postala meta medija. Lepotu je po svemu sudeći nasledila na majku Melinu i izrasla je u pravu lepoticu. Nju na Instagramu prati 25.000 ljudi, te samim tim ne krije da se zabavlja sa fudbalerom Crvene zvezde Andrejem Đurićem. Pored ćerke Đine, Haris sa Melinom Džinović ima i sina Kana.

foto: Instagram

"Kod nas u kući su, kao u većini porodica, podeljene uloge i tako dobro funkcionišemo. U one stvari koje Melina vodi ja se ne mešam jer ona to dobro radi. S druge strane, ja sam taj koji ima jednu drugu vrstu edukacije, a to je da postanem prijatelj sa decom jer tada će mi se otvoriti i sve ću o njima znati. Ako smo na relaciji roditelj - dete, to se neće dogoditi i deca postaju zatvorena. To je neka formula koje se pridržavam i idem u tom pravcu, pa ćemo videti da li je dobro", izjavio je jednom prilikom pevač.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir