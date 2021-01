RADOMIR MARINKOVIĆ TAKI: Janjuš je kreten, taj kockar mi je tukao dete! Maja neće da se UDAJE, ima druge PLANOVE!

Radomir Marinković Taki, otac zadrugarke Maje Marinković, konačno može da odahne jer je njegova ćerka raskinula s Markom Janjuševićem Janjušem i sada je u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom. On ne krije da je bio besan zbog ćerkine veze sa oženjenim čovekom, ali se sada situacija promenila i on podržava Majinu novu ljubav.

foto: Printscreen Pink

- Čorba je okej momak. Kulturan je i pristojan. Nisam ga dosad mnogo primećivao, ali pošto je sad s Majom u vezi, imam lepo mišljenje o njemu.

Da li Maja samo pravi Janjuša ljubomornim sa Čorbom?

foto: Printskrin

- Maja je zaljubljena u Milana. Ona je mnogo volela nesrećnog Janjuša, tu je budalu volela više nego sebe. Ali posle toliko tuča i posle toliko poniženja, vređanja, malo se opametila. Kad joj je za Novu godinu ušla mnogo draga osoba Stanija Dobrojević i kad ju je upitala "Mala, šta to radiš?", osvestila se i presekla. Nije ona Janjuša totalno zaboravila, ali mislim da se 80 posto već ohladila. Čorba joj je pružio pažnju, tako da svako ide gde mu je lepše, tamo gde te neko ne tuče i gde nema stresa. Kao roditelj, iskreno, nisam više mogao da izdržim i da gledam to maltretiranje.

Mnogo vas je nervirao Janjuš?

foto: Printscreen

- Svakog roditelja bi nervirao. On se sad izvlači iz svega, pa gura Miljanu na moju Maju.

Mislite da namerno hoće da posvađa Miljanu s Majom?

- Apsolutno, kako bi ispalo da je on žrtva. Sve je to njegovo maslo. Maja je s Miksi i njenom porodicom uvek bila u dobrim odnosima. Išli smo i na rođendan kod malog Željka. Janjuš je običan folirant, igra pokvarenu igru. Nagovara Miljanu da ide i da ukrade Maji hranu, svi znamo s koje strane vetar duva. A svi znamo kakva je Miljana, bolest ne bira, ali šta ćemo.

Baš ne možete da ga podnesete?

- Stalno me zovu fanovi posle pitanja novinara i gledalaca, i kažu mi: "Taki, reaguj, šta je ovo?" Ophode se prema Maji kao da je ubila nekoga. On je čovek sam sebe razveo, sam je rekao da je napolju imao 50, 60 žena. Njegova žena je čula šta on priča. Kad sam video kako je javno prevario ženu, zgadio mi se. Ima i dete, čitaće to i gledati za nekoliko godina, zezaće je vršnjaci. Užas.

Janjuš je rekao Maji da je za nju neko mlađi, da nije siguran ni da li se zakonski razveo od žene.

- Folira se, hoće da poludi zbog Maje. Zaljubljen je u nju. Počeo je da je vređa, kaže da je šizofreničarka, a do pre mesec dana je bila najbolji čovek u kući. Pogubio se. Sve je to planski, stariji je i namazan, pravi kockar i folirant.

Prihvatate li Čorbu za zeta?

foto: Printscreen/Pink TV

- Prvo kao Majinog dečka, a možda kasnije i kao zeta. Neće Maja još da se udaje, mlada je, ima samo 24 godine. Ima druge planove, želi da upiše glumu. Ovo joj je sad praksa. Možda će oni da žive u Americi, dug će ona vremenski period da bude u "Zadruzi", još šest meseci, svašta će tu još da se izdešava. Želim im sve najbolje u životu.

Javljaju se i Majine drugarice, tvrde da je ona psihijatrijski bolesnik, ali i da se bavi najstarijim zanatom.

- To su laži. Samo neka pričaju te budale. Ako nemaju dokaze, biće tuženi. Majina majka sve to prikuplja i podnosi tužbe. Završiće na sudu svi, tako da ću od njih i živeti.

Šta kažu ostali članovi porodice za Maju i njen boravak u "Zadruzi"?

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je naše dete i mezimica. Nekad nismo za neke njene scene tamo, ali šta ćemo. Oprošteno joj je. Neka samo igra svoju igru.

Omiljena Maja je popularna, nisu je gađale žene kao Lunu - Ništa osim toga. Maja je stekla ogromnu popularnost.Nije imala neprijatne situacije napolju, kao što je imala Luna, da je gađaju žene.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Aleksandar Panić/ Foto: Printscreen

Kurir